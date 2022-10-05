申酉控股：將持續擴大澳洲育馬業務　目標回報率為20%

本身主要經營縫紉線生產及裝修業務的申酉控股（8377），今日（5日）舉行股東特別大會，表決易名為「維港育馬控股」，以反映公司將開拓育馬業務。

執行董事梁景裕表示，育馬行業在澳洲已發展多年，有百年歷史，但對香港而言則較新，目前持有的80隻馬匹，投資規模900萬澳元（約4500萬港元），其中 一歲馬（Yearlings Colt）佔35%；母馬（Broodmares）佔20%；競賽馬（Racehorses）佔25%；種馬（Stallions）則佔20%；未來將進一步擴大組合，目標回報率為20%。

他表示，公司主要會在澳洲尋找有潛力的馬匹，一般而言收入來源包括配種服務費、轉售馬匹及賽事獎金等。

梁景裕表示，育馬行業在澳洲已發展多年，有百年歷史。（夏家朗攝）

持股澳洲名種馬「Extreme Choice」

他指，種馬每年的9月至12月為配種旺季計，每隻種馬可做150至200次配種，個別名馬一次配種收費最高為25萬澳元，目前公司持股的種馬有7至8隻，持股比例介乎1.6%至25%，其中最有名的種馬是「Extreme Choice」。

旗下種馬每次配種費為6,000澳元至25萬澳元一次，公司可按比例收取費用，另外身為種馬股東，每年有一次的配種權，可安排母馬配種，或出售配種權；至於另一隻種馬「Deep field」（遙遠星空），屬本港頂級種馬之一，佔整體投資組合約15%。

馮永祥持股9.9% 惟不會參與業務

提到新鴻基公司（0086）前主席馮永祥，目前持有申酉9.9%，梁景裕指，馮永祥是被動投資者，不參與業務。現任執行董事及首席執行官Shane McGrath則曾於澳洲為馮永祥旗下澳洲公司工作，但現時亦主要在申酉工作。

他又指，申酉的育馬業務與馮永祥的亦有不同。他形容，申酉就如「基金經理」，主要是投資優質馬匹；馮永祥則在當地飼養高價值周歲馬、擁有農場等，屬重資產業務。

楊金隆利益案「告一段落」 業務不受影響

至於公司原有的縫紉線等業務，他指仍有利可圖，亦受惠於人民幣貶值，裝修業務亦會繼續經營下去，與新業務佔比維持「一半半」。另一方面。集團曾捲入港交所（0388）前高層楊金隆涉收顧問利益案調查，他指事件告一段落，時任公司董事黃國偉當時只是協助調查，未有被控告，核數師亦沒有再發表意見，因此業務亦不受影響，未來視乎業務發展，再考慮不同的融資方式。