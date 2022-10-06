維珍航空停飛香港　旅發局派機票有得救?　學者:最重要同內地通關

本港逐步放寬防疫措施，港人出境旅遊需求急增。機場管理局與航空公司將送出50萬張機票，由旅發局會配合宣傳，作為全港推廣計劃之一。不過，英國航空公司維珍航空日前卻宣布，決定不按原定計劃在明年3月恢復往來倫敦及香港航班。

學者認為，對於香港航空業，當前首要任務為香港與內地之間恢復通關。至於維珍航空停飛，可能是公司從商業角度考慮，認為香港航空業復甦步較慢，故作出令人婉惜的決定。



香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，一旦香港取消全部入境防疫限制措施，機場管理局與航空公司送出50萬張機票，旅發局會配合宣傳，作為全球宣傳的計劃。

儘管港府準備進一步開放邊境檢疫政策，並積極對外宣傳香港旅遊業，但企業卻以行動投下「不信任票」。英國航空公司維珍航空不單止至今未再安排直航機來港，最新更決定不按原定計劃在明年3月復飛往來倫敦及香港航班，無限期暫停安排往來兩地航班之餘，亦宣布關閉位於香港的辦公室。

維珍航空指出，目前在港擁有46名員工，當中包括18名地勤人員及28名機艙服務員。向員工作出的正式諮詢期已開展，並且在此困難時間向員工提供協助。

維珍航空於1994年開始提供往來倫敦至香港航班，並在2021年12月起暫停該航班。

香港中文航空政策研究中心高級顧問及亞太所名譽高級研究員羅祥國指出，首要任務為香港與內地之間恢復通關。（盧翊銘攝）

中港愈遲通關 問題愈大

在談及香港旅遊及航空業發展前景時，香港中文航空政策研究中心高級顧問及亞太所名譽高級研究員羅祥國指出，首要任務為香港與內地之間恢復通關。不論是商務客或是一般旅客，多會前往內地，同時亦不少內地旅客取道香港，以轉機前往其他地區。若愈遲恢復通關，問題便會愈大。

他進一步指出若香港與國際恢復通關，便需要本地航空公司如國泰（0293）﹑香港快運﹑香港航空及大灣區航空，增加航線及航班等，若日後更多旅客有意欲旅遊卻欠缺足夠機位提供，結果便會造成票價高昂現象。同時機管局亦須就未來旅客對航空服務需求作準備，因為部份海外機場如倫敦希斯路機場在恢復對外聯繫，曾發生如旅客遺失行李等情況。同時當局亦須要繼續做好防疫措施，以保護工作人員安全，及增強旅客信心。

他亦指出政府須要就舉辦國際性大型活動，如國際會議﹑文化及康樂活動作出安排，以了策動市民。他強調香港作為商業中心，航空業是相當重要，透過航空業方可以將人才及貨物進出香港。

被問及維珍航空決定無限期停飛香港至倫敦航線時，羅祥國指出對港人而言，毋庸令人感到婉惜，惟該公司從商業角考慮，為全球業務作部署，相比之下香港航空業復甦步較慢，只為以往1成，反觀歐洲及北美市場，已回復至以往5至6水平。不過他亦補充若日後香港市場屬有利可圖，對方或會重新服務本港市場。

他亦指出明年全球經濟料出現放緩，政府針對本港經濟推出政策冀收立竿見影之效，實不容易，可是仍必須要務實地看待問題。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，維珍銀河創辦人布蘭森（左）的決定正正反映了一些看法，例如是認為香港的角色已經不如以往。（AP）

李兆波：布蘭森的決定反映香港地位不如以往

正身處日本旅遊的中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，港府在開放邊境的政策上出現重大的失誤，認為港府過於被動、遲緩（too reactive, slow and late）。對於維珍航空而言，李兆波可能企業認為香港並不再是吸引的航空樞紐。

李兆波甚至認為，單憑點對點的航線是不足以支持航空公司的營運，它們要的是航空樞紐。由於中國仍然採取封鎖邊境政策，以及經濟增長開始放緩，所以航空公司都有很好的理由去審視長遠計劃。他直言，維珍集團創始人布蘭森（Richard Branson）是一個聰明的企業家，他的決定正正反映了一些看法，例如是認為香港的角色已經不如以往。