澳博︰梁安琪轉讓澳娛綜合B組股予何超鳳　代價1澳門元

澳博﹙0880﹚就澳娛綜合度假股份有限公司（「澳娛綜合」）之股東及董事局組成的變動作出的業務發展公告。

澳娛綜合為澳博之主要附屬公司及獲授權於澳門經營娛樂場的承批公司之一。目前，澳娛綜合的已發行股本為3億澳門元，包括2,700,000股A組股份及300,000股B組股份。A組股份（佔澳娛綜合已發行股本90%）由公司直接及間接持有，而B組股份（佔澳娛綜合已發行股本10%）由澳娛綜合的常務董事持有，根據澳門博彩監管框架過往規定，各承批公司已發行股本的10%須由其常務董事持有（「該規定」）。

由於有關澳娛綜合的常務董事由梁安琪議員變更為何超鳳的建議已獲澳門政府批准，為遵守該規定，何超鳳與梁安琪已訂立一份協議，以1澳門元的代價將澳娛綜合全部B組股份的擁有權由梁安琪轉讓予何超鳳。

於公告日期，澳娛綜合的董事局有9名成員，包括(i)霍震霆為澳娛綜合董事局主席；(ii)何超鳳為澳娛綜合常務董事；及(iii)梁安琪及其他六名成員為澳娛綜合董事。

鑑於澳娛綜合常務董事所持有的B組股份的權益受到限制且B組股份持有人僅有權獲得應付股息的名義金額，因此，公司實際上享有及將繼續享有澳娛綜合的100%經濟權益，故預期澳娛綜合之股東及董事局組成的變動不會對集團造成任何重大財務影響。