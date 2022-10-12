HKTVmall母企辦開放日　140個職位即場面試　為人才提供4項福利

早前有關月度本港採購經理指數（PMI）的調查顯示，上月有不少企業面臨員工辭職導致職位流失問題，促使有不少「搶人才」已為不同行業要處的議題。HKTVmall母企香港科技探索（1137）宣布，在下周日（16日）再次舉行「HKTV開放日」，既有提供逾140個職位空缺及即時面試機會，並且加入兩項新活動，讓參與者與公司管理層互動及了解公司。



公司指出兩項新活動分別為見習管理人員模擬小組面試及模擬能力測試，以及與管理層及見層管理人員對話。前一項活動是待參與者完成模擬面試後，管理層會為其進行評估及提供建議，讓參與者了解自己強弱項，有助他們於正式面試時盡展潛能。

至於與管理層及見習管理人員對話，財務總裁黃雅麗及行政總裁（國際業務）劉志剛，會分享管理經驗與心得，及公司最新的事業發展機會。現職見習管理人員亦會分享工作點滴及學習成果。

部份職位設新人獎及勤工獎

公司亦表示，當日進行即場面試的空缺涵蓋科技﹑電子商貿營運﹑市場推廣及銷售﹑採購及商戶關係﹑物流及倉存﹑O2O店舖營運及管理﹑顧客服務﹑財務會計及人才管理等。

職位空缺以外，公司待遇同樣為打工仔關注焦點。公司明言非常重視「Work hard, Play hard!」，並為人才提供全面福利措施。當中包括辦公室靈活工作模式，五天工作周及彈性工作時間，每星期可以兩天在家工作。有薪假期16至24日，入職滿一年可享額外一天生日假及兩日關懷家庭假。員工可享HKTVmall購物優惠，部份職位設有新人獎及勤工獎。