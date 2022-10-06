標普全球9月香港PMI跌至48　半年來首收縮　人手流失創21個月最急

標普全球香港特區採購經理指數（PMI）最新顯示，9月份錄得48，低於8月的51.2，亦是半年以來首次跌穿50持平線，反映本港的營經濟的景氣度止升回跌。



9月疫情干擾是供應商表現倒退的主要原因，客戶需求低迷影響企業的採購活動及積壓工作。繼連續兩個月擴張後，本港私營企業轉而縮減採購活動，但持有的前期庫存量則連升5個月。企業又指產能壓力不大，這從9月積壓工作量連續兩月減少，跌幅呈6個月以來最急可見。此外，供應商連續17個月延長供貨時間。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，9月份數據描繪出本港私營經濟的一個消極景象。有企業表示，由於群眾限制，以及客戶舉棋不定，因此訂單需求和業務營運備受影響，故認為疫情是景氣表現起伏不定的主要原因。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman指，職位流失率創21個月最急。(資料圖片)

人手流失創21個月最急

Laura Denman指，職位流失率創21個月最急，調查資料反映，人力縮減由僱員離職所觸發，與公司裁員無關。企業陸續滙報，公司有員工遞信離職，因此人手較上月緊絀，而為鞏固班底，公司調整僱員薪酬。在此情況下，加上採購價格同時飆升，企業的投入成本創24個月的最大升幅。

基於上述情況，Laura Denman稱，私營企業9月的營商氣氛維持負面，不過悲觀情緒已較上月輕微，但既然疫情已於月底趨緩，而入境旅客的檢疫規定又進一步放寬，因此本港私營經濟有望於未來數月反彈。