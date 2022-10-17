Lalamove兩年用戶增幅1.6倍　需求未受疫情拖累　暫未有融資需要

疫情下Lalamove持續擴張，早前宣布開拓孟加拉市場，第一站為首都城市達卡，年底前亦會到於印尼拓展多兩個城市，包括日惹市及三寶壟。

Lalamove首席運營官盧家培接受訪問時表示，過去兩年公司營運規模增長一倍，目前已進軍了全球11個市場，合共30多個城市，亦以「貨拉拉」名義，在內地約350個城市內經營；同時過去兩年用戶增幅達1.6倍；現時全球每日訂單達100萬宗，有逾180萬個司機合作夥伴。

Lalamove持續擴張，早前宣布開拓孟加拉市場，第一站為首都城市達卡。（資料圖片）

藥物配送服務需求上升

香港市場方面，他指雖然受疫情影響，但過去兩、三年增幅反而較以往大，認為反映在不同時期、不同客戶有不同需求。企業亦更多走向輕資產，利用第三方物流服務送貨而取代過去的「養車隊」。

他又舉例，過去消費者網購後，願意等三日才取貨，現時則希望三小時後就可以到手；疫情期間亦試過一晚內，協助政府將保護衣等物資運送到80多間院舍。而「步兵」送外賣的需求亦增加。近日疫情緩和後，則多了家庭客叫「到會」，亦多了寵物主人「call 車」，帶寵物到公園享樂；與建材相關的訂單數量亦有上升。他又表示，醫生遙距看診後的藥物配送服務，將是未來增長原因之一。

盧家培表示，目前Lalamove逾8成用戶都是中、小微企，相信趨勢不會改變。（許世豪攝）

至於剛過去的中秋，他表示Lalamove接到不少企業運送禮包的訂單，近期運送大閘蟹的需要上升。聖誕檔期方面，去年市場需求不俗，相信今年會較去年佳，但「一定要做得好好」才有機會，笑言不會出現「爆炸性」增幅。目前逾8成用戶都是中、小微企，相信趨勢不會改變。

Lalamove在港有不少競爭對手，問到是否因為市場飽和，才「集中火力」開拓國際市場，他認為最重要是「做大個餅」，如早前蘋果公司推出新手機，大量需要物流服務下，相信Lalamove及其他平台都有分一杯羹。

Lalamove會集中於東盟及一帶一路，以及南美地區拓展業務。（資料圖片）

集中東盟及一帶一路拓展業務

海外業務方面，他表示會集中於東盟及一帶一路，以及南美地區拓展業務，主要考慮該城市的工業化水平，及智能手機的使用率；亦會按不同城市的需要，引入更多不同類型的車款。公司早前推出「Lalamove獎賞計劃」，於香港、泰國及印尼等地方已有逾50萬會員，未來會拓展至其他市場。

內地方面，早前中國交通部對對滿幫集團、貨拉拉（港稱Lalamove）、滴滴貨運、快狗打車4 家互聯網道路貨運平台公司進行了約談。他表示，歡迎有關部門約談，認為可以令當局更了解公司業務，同時了解監管部門的政策要求。

內地防疫措施持續，不過他指出，從訂單數目反映，內地「內循環」相當強，並以6月份上海等城市解封，以及國慶長假期後為例，形容生意反彈速度相當快。

疫情期間，Lalamove為社福機構免費運送防疫物資。（資料圖片）

留意市場發展再決定是否上市

提到近年發展速度快，有沒有融資需要時，他表示公司財政健康，亦得到固有投資者的支持，今年3月科學園亦有參與投資，「由業主變股東」，是否上市（IPO），會密切留意市場發展再決定。

他對同業GOGOX（2246）成功上市感到高興，但何時上市要配合時機，又指有意創業的年輕人，不認視將上市為最後一步，應該思考如何將公司做得更國際化。

人才方面，他笑言不論國藉，只要適合就會考慮，笑言位於九龍塘的總部，已經有廿多個國藉的員工。