兼善里街坊化身「抗疫LALAMOVE」　為劏房確診者送上應急物資

疫情肆虐，若不幸確診，基層市民除了面對手停口停的情況，亦要擔心會否傳染同住家人，隔離期間的食糧和防疫物資也是重大問題。危難當前，有不少好心人捐出物資，亦有街坊願意冒着染疫的風險，化身「抗疫LALAMOVE」，為確診劏房居民提供上門送物資服務。有受惠人士形容物資為及時雨，收到當下十分感動，「竟然有人肯送！」並表示會把這份恩情記下，希望他日同樣能幫助其他人。



化身為「抗疫LALAMOVE」的街坊均來自由香港明愛堆行及社區投資共享基金資助的有里和睦‧情繫互動深水埗計劃。計劃旨在招募有潛質的兼善里居民成為樓長，在社區擔任及時雨的角色，識別及支援區內隱蔽及有需要的家庭。過往組織亦舉辦不少活動，如由樓長、區內小店及協作夥伴定期舉行會議及協作活動，並安排巡視社區，共同推動宜居及宜商的社區環境。

逾百戶基層街坊求助 染疫後家中物資快見底

負責計劃的明愛社工Patrick表示，踏入第五波疫情後，他們便收到逾百戶基層街坊求助，指使用快測後發現確診，惟家中物資並不足夠他們度過隔離期。Patrick提到，基層街坊在疫下面對的問題較多，如住所空間未必有足夠位置把確診者隔開；他們的人際網絡少，求助方法亦有限，「佢哋同我講打咗好多次電話畀政府，但係都打唔通，又形容打得通似中咗六合彩」，故他們便開始思考如何協助這些有需要的街坊，他們亦收到不少有心人捐贈物資，但苦無人手送到確診者手上。

受社工熱心助人感染 決心加入上樓送物資一員

有兼善里居民遂主動聯絡Patrick，表示可利用工餘時間把物資送到確診者住所，他們組成十多人的「抗疫LALAMOVE」，現時已有約30戶受惠。現職電工地盤的阿和便是「抗疫LALAMOVE」其中一員，雖然每天需要工作9小時，但他仍然放工後抽時間把物資送到有需要的人身上。阿和表示，他透過社工洗樓工作認識Patrick，雖然雙方不算熟絡，但對方一直熱心幫助及關心自己的情況，受到他的影響而加入居民會，從而認識到更多街坊，「有啲真係住喺附近好多年，個樣好熟口熟面，但之前從來無認識過同打招呼」。

阿和坦言因為自己是日薪工作，如不幸確診將會手停口停，「最高峰嗰陣好怕中，咳就覺得中，瞓瞓下會起身快測，見一條先可以安心去瞓返」。雖然擔心染疫，但阿和仍然希望能幫助他人，如同當初Patrick願意無條件幫助他一樣，得知有人需要上門送物資，他便主動要求加入，「冇㗎，心口掛住個勇字，想幫到幾多得幾多」。

另一名「抗疫LALAMOVE」成員是62歲的阿鵬，他從事運輸業，惟在市道低落下，上月不幸遭到解僱，現時依靠儲蓄過活。阿鵬早前透過計劃認識Patrick，在失業後決定做義工，幫助有需要的人，並自告奮勇加入送物資行列，「我諗如果自己中咗，都會好無助，打電話又無望，心情會好沉重。不過如果有人肯伸出援手，發現原來仲有人關心自己，下次亦會到佢幫助其他人」。

血癌康復者：幫到人的滿足感，用錢買不到

阿鵬四年前患上血癌，需要關注白血球水平，但無阻他助人之心。他回想兒時常常有街坊幫助自己，「細個嗰陣，阿媽要返工，鄰居見到我未有飯食，成日叫我一齊食飯，老一輩好習慣街坊互助」。他慨嘆現時若貿然有人提供援助，卻容易令人有所防備，「例如有人跌低，我想扶，但又怕對方覺得你有所企圖，就會卻步」。因此他十分滿意這次計劃向大眾提供平台，讓他能為抗疫出一分力，「幫到人嘅滿足感，係用錢買唔到」。

一家四口居於唐樓的寶梨是這次行動的受惠者。（張浩維攝）

受惠者感激物資如及時雨

一家四口居於唐樓的寶梨是這次行動的受惠者。她表示，本月初經快速測試發現自己染疫，起初因病徵不明顯，一直未有發現，雖然家中同住三人未有染疫，但子女即將應考公開試，她擔心會傳播病毒，影響孩子考試安排。寶梨只好把自己隔離在房間中，由於一家都需要居家隔離，眼見家中物資即將見底，卻得不到政府援助，「我打電話打到半夜都係無人聽」。

幸好，不久她便收到明愛中心電話查詢他們的情況，指出可以提供物資，並有街坊協助送上門，「我當時好感動，好多謝，竟然有人肯送」。寶梨形容這批物資為及時雨，「真係好有需要」。寶梨目前已康復，並希望他日有機會幫助他人。