EIU﹕香港營商風險增　人才流失及制度變化　對跨國企業吸引力降

同為位處於亞洲的兩個金融及商業城市，香港與新加坡之間的競爭一直未曾停止。近年香港表現略遜於星洲，特別是在疫情下香港採取更嚴格的防疫及檢疫隔離安排後，外資企業對新加坡的興趣較以往增加，外資富豪在獅城設立家族辦公室的消息時有所聞。早前更有一項與國際金融中心指數的排名更顯示，香港的排名已落後新加坡，紐倫星之說頓時惹來市場人士關注。經濟學人智庫（EIU）最新研究指出，香港商業營運風險排名第四，而新加坡排名為第一。落後老對手之餘，與2018年相比，本港商業營運風險增加。



報告指出新加坡排名第一﹑澳洲及新西蘭分別位列第二及第三，香港保持第四位，可是分數卻較2018年提升，反映出風險較以往提高。除卻香港外，今年澳門的得分亦較以往提高。至於內地排名第十二，得分較上次排名低，反映風險下降。

報告政治穩定程度不及星洲

報告指出香港作為發展成熟的經濟體，受到制度上及人口出現變動，對跨國企業的吸引力正下降。報告進一步指出，2019至2021年間的政治動盪及在疫情期間實施的旅遊限制政策，促使香港的企業更難聘用外藉人士。既難以吸引外藉人士前來香港工作，同時香港居民離港均導致本地勞工技術下降。

報告進一步指出與新加坡相比，香港在本地安全及政治穩定有所不及。更甚者有關本港在法制及監管制度上的不確定﹑對外貿易前景及基建設施欠缺提升，均是國際企業關注的焦點。

不過報告亦指出香港仍是極為優質的國際貿易與金融樞紐。一方面香港稅率仍是極低，兼且競爭力。縱使政治上較以往偏緊，其按商業案例的普通法系統並無改變，及金融監管系統完善。企業仍然能夠享受本地及國際金融的往來，以及香港仍扮演聯繫內地與世界金融及貿易中心的獨特角色。

其實人才流乏問題，已引起企業重視。標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，9月本港職位流失率創21個月最急，最新的調查資料反映，人力縮減由僱員離職所觸發，與公司裁員無關。企業陸續滙報，公司有員工遞信離職，因此人手較上月緊絀。

為鞏固班底，公司調整僱員薪酬。在此情況下，加上採購價格同時飆升，企業的投入成本創24個月的最大升幅。

羅祥國﹕吸引內地人才來港措施要從詳計議

人才流失問題對本港商界造成困擾，香港中文航空政策研究中心高級顧問及亞太所名譽高級研究員羅祥國指出直言，有關本港人才外流及移民等情況屬不爭事實，並相信會是往後數年均會發生的現象，因此要解決此問題，唯有從外輸入人才。

由於外籍人士未必會來港，所以人才可以從內地輸入，惟要吸引內地人才來港定居就業，甚至來港落地生根而非只作過渡，需要從詳計議，同時在政策制定上要顧及港人情感。他直言要落實有關措施，必須要凝聚共識，逐步去做絕不可以太著急。