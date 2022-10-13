數碼港對港創科及投資前景審慎樂觀　本月將舉辦創業投資論壇

俄烏戰爭持續、高通脹和利率上升等因素，令環球市場的創業投資變得更謹慎，數碼港表示，今年上半年的全球投資額按年跌27.6%至2,855億美元，但數碼港初創融資在疲弱市場仍表現理想。

數碼港指出，去年10月至今年9月，數碼港初創融資金額達到約155億元，按年上升1.76倍；截至今年9月底，初創累計融資達344億元。

阿里巴巴香港創業者基金執董兼數碼港投資者網路策劃小組主席周駱美琪表示，數碼港投資者網路現有150名投資者，按年有所增加，當中包括不少家族辦公室，去年10月至今年9月投資了5.77億元，較去年多8,220萬元。

對港創科及投資前景審慎樂觀

數碼港CEO任景信表示，在全球爭相挽留創科人才的環境下，政府成立的50億元的投資基金「策略性創科基金」吸引企業、人才留港，同時相信政府在即將發佈的施政報告亦會推出措施搶人才。

至於近來香港、新加坡之爭，任景信指出，香港近來放寬了入境檢疫措施，據他所知，已有兩名外籍企業家願意返港發展，相信香港扮演好內地與國際的中間人角色，是對國際有吸引力，他對香港創科及投資前景持審慎樂觀態度。

「數碼港創業投資論壇」即將舉行

數碼港主辦的「數碼港創業投資論壇」將於10月27至28 日舉行，以「萬變尋機遇、重塑增長力」為主題。

是次論壇將透過「線上＋線下」形式匯聚逾 100 位創投專家及行業領袖共同探討疫情漸退及地緣政治局勢不斷變化下 ，環球創投市場新形勢、投資者與初創融資策略以及智慧生活領域上的初創發展及創投前景等。