日圓跌破147　創32年來新低　無視財金官員發表會採取行動言論

日圓兌美元失147，創1990年以來新低。雖然日本財金官員再次就日圓過份疲弱發聲，更揚言若圓匯出現投機性動向，政府會在外匯市場作出果斷行動，可是美國公布9月消費物價指數後，帶動美匯指數一度上揚，導致本已處弱勢的日圓進一步下挫，曾且跌穿147大關。

美元兌日圓最新報147.33，每百日圓兌港元最新報5.336。

日本財務大臣鈴木俊一於周四（13日）指出，若日圓出現投機性動向，政府會在外匯市場採取果斷措施。被問及哪些因素會引起政府對匯市進行干預時，他指出政府關注匯率波動而非日圓兌美元水平。他指出已向20國集團財金官員指出，日本對近期匯率出現劇烈波動深感憂慮，亦就早前的干預作出解釋，原因是投機引發過度波動，其他國家並無就日本政府的干預匯市行動作出評論。

另有日本財務省官員指出，希望匯率能反映經濟基本面，保持穩定。

日本政府上月曾入市撐匯價

美國面臨高通脹，促使聯儲局在年內累計加息3厘，導致美日息差拉闊，亦引發日圓兌美元持續尋底。為穩定日圓匯價，日本政府及央行於上月底入市買入日圓，入市規模達到3萬億日圓。可是只曾帶動日圓出現短暫反彈。其後包括首相岸田文雄，以及日本央行行長黑田東彥等官員，先後對日圓過急跌勢發聲，卻未能有效阻止日圓跌勢。