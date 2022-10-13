日本自由行｜日圓匯率暴跌　經濟學家李兆波遊日體驗食玩買慳到盡

【日本自由行/日本旅遊/日本機票/日本航班】日本周二（11日）恢復免簽證入境旅遊，大批港人已急不及待飛往當地「食玩買」。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波在開關前，已搶先抵日本，玩足10日回港。



李兆波於飲食、購物兩個方面，從匯率差價教大家如何賺到最盡，例如Hermès及SK-II某款產品，便與香港的價格相差達三成。相比下，他認為香港購物天堂、美食天堂的地位不再，「𠵱家唔係喇，地獄嚟喇。」



▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



+ 4

正值港人開始紛紛赴日本旅遊之際，李兆波為了避開天價機票及人潮，早趁十一國慶假期便率先飛往大阪旅遊，並在周二日本開放免簽證自由行首日回港。他向《香港01》分享其旅遊心得，下文提及的日圓以昨日匯率（約0.054港元）計算。

機場免稅店買Hermès香水慳332元 神仙水平近千元

李兆波認為，目前為吃喝玩樂的好時機，例如在購物方面，他便發現機場免稅店的化妝品等女性用品，售價非常宜人。其中他購入了Hermès香水（Eau de rhubarbe ecarlate Eau de cologne），香港官網售1,025元，惟在日本僅以12,900日圓，即約692.3港元便可購得，相差332.7港元，便宜達32%。

他亦以SK-II神仙水為例，在免稅店售44,700日圓，即約2,399元，惟香港機場免稅店卻售3,339港元，即相差940港元，便宜達28%。

盒裝一蘭拉麵 港網店1盒價錢夠在日本買2盒

飲食方面，李兆波曾到連鎖經營的大起水產迴轉壽司，每碟索價200至400日圓不等。例如八爪魚或帶子等壽司為300日圓，即約16港元，蝦壽司則為500日圓，即約26.8港元。雖然價格與疫情前並無變化，「舊飯的確細舊咗，塊魚係切薄咗。」

拉麵的價格同樣不變，若以1,000日圓，即約53.6港元一碗為例，再以疫情初期的「七算」比較，現時每碗拉麵省回16.4港元。他並提到一蘭的盒裝拉麵，日本僅售1,830日圓，即約98港元，香港網店現售198港元，相差達100港元，認為值得購入。

+ 1

讚高檔次餐廳抵食：食兩三餐差唔多贏咗張機票錢

至於高檔次餐廳方面，他回想過去曾在圓方商場品嚐爐端燒，索價逾1,000元，但大阪同檔次的餐廳，「隻蝦成隻手掌咁大」，最終埋單僅約200多港元，更無加一服務費，笑指「食得愈多，賺得愈多，食兩三餐差唔多贏咗張機票錢。」

血拼100円店每件計賺多6元

「100円店」亦值得大手掃貨，他指由於香港的100円店以「十二算」，當地則以「六算」或「七算」，即每件貨品差價接近一倍，約5至6港元。他估計日本低物價或與經濟低迷有關，導致店舖的競爭加劇。他提醒由於部份100円店須消費滿特定金額才可免稅，港人可順便購買藥物湊數。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

評香港購物天堂、美食天堂不再：地獄嚟喇

日圓匯率屢創新低，其實李兆波早在4月底曾向記者透露，已多次以一萬港元兌換日圓。當時他建議準備赴日的港人量力而為，以平均法兌換日圓，猶如月供股票作長線投資；加上日本並非所有店舖均接受信用卡付款，因此他選擇以現金購物。

返回帶着「美食天堂」、「購物天堂」等美譽的香港，李兆波感嘆息，「𠵱家唔係喇，地獄嚟喇。」他認為港元匯率持續高企，以及受「0+3」的限制，旅客抵港立即被撩鼻，首三日不可堂食，吸引力不再復返，「就算𠵱家轉做0+0，都係繼續捱打。」

▼日本自由行賞京都紅葉▼

