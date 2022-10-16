二十大報告 | 習近平：發展綠色低碳産業　倡導綠色消費

近年推動綠色產業及消費成為全球趨勢，中國亦不例外。中共總書記習近平今（16日）在中共二十大報告時表示，要推進美麗中國建設，發展綠色低碳産業，倡導綠色消費。

習近平表示，要推進美麗中國建設，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，統籌産業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。

他又強調，要加快發展綠色轉型，實施全面節約戰略，發展綠色低碳産業，倡導綠色消費，推動形成綠色低碳的生産方式和生活方式。深入推進環境污染防治，持續深入打好藍天、碧水、淨土保衞戰，基本消除重污染天氣，基本消除城市黑臭水體，加強土壤污染源頭防控，提升環境基礎設施建設水平，推進城鄉人居環境整治。

中共二十大正式開幕，習近平發表講話。（央視網截圖）

與此同時，中國須提升生態系統多樣性、穩定性、持續性，加快實施重要生態系統保護和修復重大工程，實施生物多樣性保護重大工程，推行草原森林河流湖泊濕地休養生息，實施好長江十年禁漁，健全耕地休耕輪作制度，防治外來物種侵害。

另外，中國要積極穩妥推進碳達峰碳中和，立足能源資源禀賦，堅持先立後破，有計劃分步驟實施碳達峰行動，深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加快規劃建設新型能源體系，積極參與應對氣候變化全球治理。