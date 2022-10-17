英國財相撤消大部份減稅措施　英鎊彈升逾1%　滙豐倫敦股價揚近3%

英國新任財相侯俊偉宣布，幾乎將由關浩霆於上月公布的「迷你預算」中的減稅措施取消。

市場人士對侯俊偉的緊急聲明似乎相當受落，匯﹑債及股三個主要金融市場均上升。其中英鎊匯價上揚，兌美元最新報1.1291，升1.07%，兌港元最新報8.8731，升1.2%。

英國國債孳息率則全面下滑，其中5年期國債孳息率降至3.895厘，跌33.95個基點，10年期國債孳息率最新報3.926厘，跌34.65個基點，30年期國債最新報4.337厘，跌37.8個基點。

英國股市亦上揚，富時指數最新報6917點，升58點。滙豐倫敦股價最新報471.35便士，升2.73%，渣打倫敦股價最新報557.2便士，升2.88%，保誠倫敦股價升1.6%。

前任財相關浩霆於上月23日公布迷你預算，方案內容觸及總值450億英鎊的減稅方案。消息公布後市場人士擔心英國政府財赤將大增，導致股﹑債及匯市下挫，其中英鎊兌美元曾低見1.03，為歷來新低。包括滙豐等大行均看淡英鎊前景，滙豐料鎊匯或跌至與美元平算。

為穩定債市，英倫銀行於上月28日宣布，進行為期13個交易日的緊急買債計劃。