積金局﹕高銀餐飲拖欠50名員工9月強積金供款　涉款11萬元

高銀集團旗下飲食業務被指拖欠僱員強積金，積金局確認根據強積金受託人每月提供的拖欠供款報告顯示，截至今年8月的供款期高銀餐飲集團並無拖欠強積金，可是受託人證確高銀餐飲集團並無就9月強積金作供款，涉及金額為11萬元，受影響員工為50人。積金局指出會立即為僱員向僱主追討。



至於10月供款，積金局指出若僱主未有在供款日，即11月10日或之前作出供款，亦會採取追討行動。

積金局指出高度重視僱主拖欠強積金供款情況，當局已主動聯絡工會，並會與工會合作，以便就拖欠強積金供款為受影響員工提供協助。

當局表示會為受影響員工提出民事申索，追討被拖欠的強積金供款。如該公司最終被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。

呼籲受影響員工主動跟局方聯絡

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款 。積金局呼籲，若有受聘高銀集團旗下餐廳的員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況， 應立即透過積金局熱線或電郵與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助 。

未能即時發放代通知金、遣散費

據工聯會的社交平台日前指出，接獲高銀餐飲集團員工的求助，指集團旗下5間餐廳，當中兩間於早前結業及遣散員工，餘下皇御園、江南庭敘及SIP合共3間餐廳以及寫字樓新近亦告停業，涉及員工近50人。有員工表示公司沒有為其供9月的強積金、10月上半月薪金未發放。而過去周五（14日）中午，上述餐廳已沒有食材供應，員工亦無法開門營業。

由於集團所屬的寫字樓及餐廳現被另一集團收購，並需於10月15日交吉，員工表示尚未得到管理層告知最新的遣散安排。而根據高銀貼出的公告指，高銀餐飲已於10月14日終止營業。並指鑑於集團目前財政狀況未能容許即時發放代通知金、遣散費及長期服務費。

高銀近年陷入財困，集團前主席潘蘇通先後遭多間公司提出破產呈請，並被頒令破產。而上月底，有消息指，屬於高銀總部的九龍灣高銀金融國際中心全幢已易手，市傳作價約69億元，為今年最大額的物業買賣。

不過，正在停牌的高銀金融（0530）在停牌進度的季度更新資料指，該公司並無獲取高銀金融國際中心買方或接管人，就出售高銀金融國際中心之事項提供的任何更新資料。又指儘管股份暫停買賣，惟公司業務仍繼續正常營運。