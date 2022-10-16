高銀餐飲疑欠供強積金　涉近50人　積金局稱高度關注

高銀金融（0530）前主席潘蘇通及其旗下公司近年陷入財困，日前再傳出高銀集團旗下餐飲業務涉欠供強積金。工聯會日前表示，接獲高銀餐飲集團員工求助，指該集團旗下的3間餐廳以及寫字樓被另一集團收購，並需於15日交吉，但一眾員工仍未得到管理層通知最新的遣散安排。有員工指公司沒有為員工供9月的強積金，涉及近50人。積金局回應稱高度關注事件，正與各方聯絡以為員工提供協助。



據工聯會的社交平台指，日前工會接獲高銀餐飲集團員工的求助，指集團旗下5間餐廳，當中2間於早前結業及遣散員工，現餘下皇御園、江南庭敘及SIP合共3間餐廳以及寫字樓，涉及50人。員工表示公司沒有為其供9月的強積金。而周五（14日）中午，上述餐廳已沒有食材供應，員工亦無法開門營業。

由於集團所屬的寫字樓及餐廳現被另一集團收購，並需於10月15日交吉，員工表示尚未得到管理層告知最新的遣散安排。部分員工憂慮臨近年尾，就業情況轉差。而據高銀貼出的公告指，高銀餐飲已於10月14日終止營業。並指鑑於集團目前財政狀況未能容許即時發放代通知金、遣散費及長期服務費。

積金局就相關事件回應稱，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。因應有關報道現正與強積金受託人確認供款狀况，並與工會聯絡，進一步了解情況，以便就拖欠強積金供款為有關員工提供協助。

呼籲受影響員工主動跟局方聯絡

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿 18 歲至 64 歲的僱員（包括受僱期不少於 6 0 日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款 。積金局呼籲，若有受聘高銀集團旗下餐廳的員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況， 應立即透過積金局熱線或電郵與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助 。

事實上，高銀近年陷入財困，集團前主席潘蘇通先後遭多間公司提出破產呈請，並被頒令破產。而上月底，有消息指，屬於高銀總部的九龍灣高銀金融國際中心全幢已易手，市傳作價約69億元，為今年最大額的物業買賣。

不過，正在停牌的高銀金融（0530），在停牌進度的季度更新資料指，該公司並無獲取高銀金融國際中心買方或接管人，就出售高銀金融國際中心之事項提供的任何更新資料。又指儘管股份暫停買賣，惟公司業務仍繼續正常營運。