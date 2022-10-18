渡邊太太再戰匯市？　上月日本沽日圓買美元交易額首破千萬億日圓

在外匯市場名噪一時的「渡邊太太」重出江湖？聯儲局持續加息，導致日美息差不斷拉闊，日圓兌美元失守149水平，再次創下過去32年來新低。日圓弱勢更引起官員連番發聲關注外，政府及央行更在上月下旬入市干預圖托價。日圓弱勢似乎難改之餘，匯價下挫引致套息交易更趨活躍，上月日本外匯保證金交易額創下新高，其中日圓兌美元的外匯交易額逾1,000萬億日圓，為首次突破此大關。

據日本金融期貨交易業協業（FFAJ）引述49間機構數據指出，上月整體貨幣交易額達到1,398萬億日圓，按年勁升2倍，當中日圓兌美元外匯交易額達到1,098萬億日圓，升幅達2.8倍。

由於日本央行多年採取寬鬆貨幣政策，利率較其他國家為低，導致日圓匯價向下，借日圓而買入其他國家貨幣的套息交易因此趨向流行，不獨是機構投資者，就連一般散戶亦參與其中，合眾人之力在外匯市場有一定影響。他們吸納的外匯不單止是美元﹑英鎊﹑澳元均成為他們的目標。

美日息差背馳引發套息交易

套息交易並非新鮮事，為何參與此等交易的投資者有「渡邊太太」此稱號？這可以追溯自上世紀90年代，日本泡沫經濟爆破後，日本央行長期實施寬鬆貨幣政策。由於存戶將資金存入銀行只取得低廉的利息收入，手握家中財政大權的日本家庭主婦便開始涉足外匯交易，以沽出日圓﹑買入外匯及債券方便，賺取利潤以幫補家計。由於有不少外匯散戶投資者正是家庭主婦，所以當時的《經濟學人》便以日本常見姓氏「渡邊」來命名有關投資者。