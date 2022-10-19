「港版淡馬錫」出台？　設香港投資管理有限公司　由政府主導投資

【施政報告2022／施政報告】特首李家超今日（19日）11時將宣讀上任後首份施政報告。



特首李家超今日（19日）11時將宣讀上任後首份施政報告，公布一系列有關香港金融及金融服務業之政策。

李家超提到，金融服務業亦是香港最大支柱產業，佔本地生產總值超過五分之一。香港將提升融資平台國際化，港交所於明年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先進技術企業融資；同時構思活化 GEM（前稱創業板），為中小型及初創企業提供更有效融資平台。

據消息人士指，就活化GEM關鍵在於探討轉主板條件。

成立「香港投資管理有限公司」

李家超已指示財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展。

根據公司註冊處文件顯示，「香港投資管理有限公司」在今年10月初已入紙註冊，於10月11日成立，英文名稱為Hong Kong Investment Corporation Limited。公司首任董事為朱兆荃（CHU Siu Chuen Francis），即金管局副行政總裁（外匯基金投資辦公室）；以及金管局外匯基金投資辦公室私募市場首席投資官（私募市場）黃信成（Wong Shun Shing Samson）。

香港投資管理有限公司將會把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及「共同投資基金」歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

寬免雙幣股票市場莊家交易股票買賣印花稅

另外，港府會強化最大離岸人民幣業務中心優勢，推動市場提供更多以人民幣計價投資工具，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險和利率風險管理等財資服務，並優化市場基建。亦會加強互聯互通，今年內提交條例草案，寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅以優化人民幣股票交易機制，並盡快完成兩地利率互換市場互聯互通「北向通」的準備工作。

港府亦會研究優化債券通「南向通」，促進更多元化的點心債發行和交易，並繼續與內地商討更多互聯互通擴容方案。此外，港府會爭取短期內在南沙、前海等成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供支援，亦為大灣區保險市場互聯互通踏出重要一步。

港府將發展綠色和可持續金融，推動香港成為內地及海外政府和綠色企業的首選融資平台，以及在香港建設國際碳市場，並支持港交所繼續推展與廣州金融機構等在碳市場發展的合作。

為合資格家族辦公室提供稅務寬免

政府會在今年內提交條例草案，為合資格家族辦公室提供稅務寬免，目標是在2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。另外，會在2024年推行保險業風險為本資本制度，緊貼國際標準，以及在今年內就設立保單持有人保障計劃的建議展開公眾諮詢。

港府會大力推動金融科技，包括鼓勵更多金融科技服務及產品進行概念驗證測試、推進跨境金融科技項目、培育金融科技人才等。「商業數據通」將於今年內出台，提供一站式平台給企業分享營運數據，讓銀行準確評估企業情況，提高中小企獲批貸款的機會。

虛擬資產方面，政府已提交條例草案建議引入有關服務提供者的法定發牌制度。金管局正研究市場對監管穩定幣的意見，會確保監管制度與國際監管建議相符並適合本地情況。此外，金管局已開展「數碼港元」的準備工作，並正與內地機構合作擴大在港以「數字人民幣」作為跨境支付工具的測試。

家族辦公室方面，政府消息人士指，主要是寬免在香港管理的合資格家族辦公室的利得稅，從而增加本地人才就業機會，惟稅務寬免的多少仍有待商榷。

虛擬資產市場發展方面，主要落實虛擬資產服務提供者的發牌制度，例如是虛擬貨幣交易平台、NFT交易平台等，同時亦會審查營運者的背景，例如是否曾經有詐騙行為。

積極尋求加入RCEP

李家超稱，香港是全球第六大商品貿易中心。香港會積極尋求加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），有助企業減低經營成本並開拓海外市場，鞏固及更好發揮香港作為國際貿易中心的地位。

另外，為協助中小企增加海外訂單，港府着力支持會展業，延長「會議展覽業資助計劃」至明年6月底，隨後更會推出14億元新計劃，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。

為鞏固香港作為國際大型會展的首選地，港府會推展亞洲國際博覽館第二期項目，連同香港會議展覽中心附近的灣仔北重建項目，大幅增加大型會展空間。

延長「還息不還本」安排

為進一步支援中小企，港府將延長「還息不還本」安排六個月至明年7月底，並優化本金還款選項，為企業日後逐步回復正常還款作好準備。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

同時會加大資助額，將「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」每間企業累計資助上限由600萬元增至700萬元；「中小企業市場推廣基金」每間企業的累計資助上限由80萬元增至100萬元，協助中小企擴展境外市場，並延長擴大資助範圍的特別措施至2026年6月底，涵蓋以「本地市場」為目標的展覽會和網上展覽會，同時放寬只限中小企申請的要求。