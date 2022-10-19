施政報告︱港被指落後星洲　基金經理：兩地要合作　不應阿Q精神

疫情下本港維持嚴謹的防疫措施，不少過去在港舉行的國際會議都轉移至新加坡，與營商有關的國際排名亦被趕過，大有「紐倫坡」取代「紐倫港」之勢。行政長官李家超於任內首份《施政報告》，推出多項「搶人才、搶企業」的措施，冀扭轉局勢。



是否有成效，仍是未知數，但香港目前的要面對的問題，卻「有數得計」。有本地基金經理於《施政報告》發表前接受《香港01》訪問，點出香港金融業「落後」於人的原因，明言政府不要再「阿Q精神」，應重新審視香港金融業的發展。



近年新加坡於在項國際排名均超越香港。（資料圖片）

《施政報告》推多項措施 冀增競爭力

近日社會出現一種香港落後於新加坡的論點，全因經歷反修例風波及新冠疫情後，新加坡在不同機構的排名均超越香港，有輿論認為這或象徵「紐倫坡」取代「紐倫港」。

行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，一口氣推出多項措施，如成立「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展；設立「引進重點企業辦公室」、「共同投資基金」等，提升融資平台國際化、強化離岸人民幣業務中心優勢及加強互聯互通等。

政府亦成立「人才服務窗口」，由政務司司長領導，首推「高端人才通行證計劃」，及多項措施優化現存專才計劃；專才居港7年，成為香港永久性居民後，可就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，以增加他們居港誘因。

一系列「搶企業、搶人才」的措施又是否有成效，仍是未知數，但無可否認，新加坡全面「開關」後，連接舉行多場盛事，如一級方程式（F1）新加坡大獎賽，入場人次達30.2萬人，創下該站歷來最高觀眾紀錄；今年本港至少10個國際展覽及大型活動移師外地，當中更有5個轉戰新加坡。

形勢比人弱，李家超在《施政報告》開首，就重提香港的優勢，在「一國兩制」下機遇處處，是國際金融、貿易、航運中心，亦是全球最大離岸人民幣業務中心等；財政司司長陳茂波日前就於其「司長隨筆」中，指香港「毋須妄自菲薄，也不用迴避不足」，羅列出一系列的數據，指香港金融服務市場，包括股市、離岸人民幣結算業務、債券及資產及財富管理市場等，新加坡比較都有顯著規模優勢。

陳惠仁：不要「阿Q精神」

從數據去看，香港的確「贏緊幾條街」，但不進則退，最近到新加坡工作，受訪時身在倫敦的大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁接受《香港01》訪問時就形容這種「港、星」比較好無謂，「（外國人覺得香港）無知，以前就『can do spirit』，香港人係百變、食腦嘅，而家就『阿Q精神』，自我感覺好。」

他解釋，香港本身有自己的競爭力，位處在亞洲北部，連接中國與西方市場；新加坡則在東南亞方面亦有其競爭力，兩個地方理應互相配合，「好似金融雙子塔咁樣，香港至會有利同有益......我哋呢啲生意人或者基金經理，去到去到新加坡，你覺得我受唔受歡迎？郁啲就好似起晒鋼，喺度鬥咩？應該係諗下點同一齊做大個餅，然後喺入邊搵錢。」

新加坡執行力強 更注重當地企業發展

陳惠仁直言本港股市、融資方面較新加坡強，但資產管理、資產託管等方面，有被新加坡蓋過之勢。政府亦意識問題所在，提出強化資產和風險管理，將提交條例草案，為合資格家族辦公室提供稅務寬免，目標是在2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。

不過港府的執行力，卻是陳惠仁所擔憂的地方。他舉例，過去香港推出的開放式基金型公司結構（OFC架構），與新加坡的引入可變資本公司（VCC架構）是十分類近的政策，但兩地政府在推行政策及執行上卻有分別。

他指出，新加坡政府與商界有良好對接及聯繫，在推行政策、集資等方面，都比香港完善及靈活，亦十分注重當地基金經理的發展，而非香港一樣，「（香港）做大個餅畀晒外資，新加坡係做大畀本地企業，所以好多（新加坡）本地基金經理都覺得好有前景。」 再者，兩地監管水平高，但新加坡成本比香港低，他聽聞當地基金資產規劃僅500萬美元至1,000萬美元，仍然能夠生存；相反香港若果沒有5,000萬美元以上的水平則難以支撐。

香港防疫措施仍較新加坡等地嚴謹。（資料圖片）

港太過依賴內地 「食肥咗，冇晒競爭力」

執行力差，陳惠仁認為與過去「錢太易搵」有關，本港資產管理資金池較比新加坡好，但過份依賴內地資金，如旅遊業一樣，一旦失去內地客，「咁就冇咗5000萬旅客，太過依賴（內地資金）， 好似食肥咗自己咁，冇晒競爭力。」

政府要全面檢討發展方向

因此他認為，大家是時候醒覺，全面檢討及審視香港金融業的發展，特首明言要「搶企業、搶人才」，他反問，究竟是要搶邊類類型的人才。如餐飲業，香港已經有不少中、韓及日式餐廳，「唔通仲去搶呢啲？自己人打自己人？」他強調，政府首要認清自己的方向，有策略地推出措施，「如果想做多啲意大利菜，咪咪搵多啲意大利（廚師）囉，所以（搶企業、搶人才）要有計劃。」

陳惠仁認為與過去「錢太易搵」有關，本港資產管理資金池較比新加坡好，但過份依賴內地資金。（資料圖片）