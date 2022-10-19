AEON推KOMEDA's Coffee首間店進駐黃埔　保留買咖啡送多士特色

AEON（0984）先前與日本Komeda 訂立區域特許經營協定，在香港開設「KOMEDA's Coffee」，首間分店將於21日（本周五）登陸黃埔。

店舖装潢沿用日本店傅統設計風格，採用木和磚的元素作為主調，公司稱，傢俬是由日本當地直接購入各類傢俬，如木桌子和紅色梳化椅，由於日圓匯價低，成本較本地採購低。

菜單方面則保留「KOMEDA'S Coffee」特色，將提供多款菜式，包括：「早餐厚多士」，只要於早餐時段買任何飲品，即可獲贈一份厚多士，配料可選擇紅豆蓉、雞蛋沙律或烚蛋；甜品「冰與火」，丹麥麵包配上牛奶雪糕。此外，還有香港限定菜單：KOMEDA 黃金炸牛漢堡及抹茶系列飲料。

AEON行政管理、企業財務及數位化轉型推進部董事長島武德表示，「KOMEDA'S Coffee」定價基本上是日本店鋪定價的1.5倍，但暫時不會收取服務費，相信在本地餐飲市場有競爭力，另外，他相信當香港對外全面開關，對本地零售業會有幫助。

計劃大中華區開100間店鋪

店鋪擴張方面，長島武德表示，因為在這兩﹑三年公司財務狀況不理想，故考慮轉變營運模式，得悉日本餐飲品牌深受港人歡迎，不少日企稱「從未想到來到香港後，如此受歡迎」，因此公司引入餐飲品牌「KOMEDA'S Coffee」，計劃最快明年上半年在港開第二間。

長島武德續稱，至少三年之內在現有的13間香港AEON開10間「KOMEDA'S Coffee」，店鋪大約2,000至2,500呎，大灣區也會考慮開鋪，尤其是深圳、廣州地區，長遠計劃在大中華區開100間店，預計回本期較AEON短。

「KOMEDA'S Coffee」於1968年成立，起源於日本名古屋。截至今年4月底，在日本開設了逾900 間，在海外開設33間分店。