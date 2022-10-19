港交所擬吸引特專科技企業來港掛牌　歐冠昇﹕為市場創新機會

港交所（0388）就修改上市規則以讓5類「特專科技」企業在港掛牌，進行為期2個月諮詢。港交所行政總裁歐冠昇指出，可以為投資者﹑發行人及市場創造新的機會，最終有如較早前引入生物科技股般，吸引更多企業來港上市。

上市主管陳翊庭於電話議會上指出，早前與市場人士進行初步溝通與交流時，顯示市場人士需求不少，認為可以吸引不少企業上市。

她又認為投資者對有關企業會感到興趣，散戶投資者亦可以從新股招股時期參與其中。可是有關企業商業化程度或未必太高，若以過用常用估值方法，如市盈率等未必適合，所以在新股定價時會容許有經驗及能力的機構投資者，擁有更大話語權，以及在披露及鎖定期另有要求，務求對散戶等投資者提供足夠保障。

上市門檻與獨角獸定義相若

被問及有關企業的上市門檻時，陳翊庭指出若已有一定商業化的企業，其上市門檻為市值須達到80億元，與目前市場對獨角獸企業的定義（約10億美元估值）相若，認為符合此門檻的公司數目不少，亦認為日後本港市場對相關企業而言具有足夠吸引力。

至於為何在目前本港新股市場未見太暢旺時，啟動相關諮詢，陳翊庭指出不會只考慮當前市況，又指出不獨是香港新股市況疲弱，其他市場亦出現類似情況。