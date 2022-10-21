末日博士﹕僅痛苦期開端　臨市場及經濟問題　或促央行棄緊縮政策

高通脹在全球多個國家肆虐，為壓抑通脹聯儲局等主要央行均大幅加息。可是有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼指出，加息導致市場及經濟的痛苦，將令到央行難以承受，或會在通脹被壓制前，一眾央行放棄緊縮貨幣政策。



魯賓尼指出年內股市累計跌幅逾2成，同時出現私募股權基金受壓，美國樓市回落，以及信貸市場下滑等情況。過去企業趁低息環境增加債務，惟目前獲高評級的債券，息率亦已處於多年來未曾見過水平。

認為深度衰退亦難壓通脹

魯賓尼進一步指出現時僅為痛苦時期的開端，真正痛苦尚未到來，然後或有一間主要的金融機構在全球範圍內陷困難，亦有可能數間規模龐大且具系統性的公司出現問題，可能產生另一個雷曼問題，屆時聯儲局不得不調整政策。當出現嚴重的經濟衰退，金融市場或會陷入衝擊，央行便會縮退。

魯賓尼又指出負面供應衝擊持續發酵，縱出現深度衰退亦未必能夠壓抑通脹，並提醒當出現負面供應時，便會出現衰退及高通脹。

魯賓尼預測將會是結合1970年代谷底及全球全球危機的時期。雖然他的通脹預測許多可歸結於短期內可能會緩解的因素，但是認為更大的結構性障礙將出現，不單止會降拖潛在增長，更促使未來數年物業處於高位。