日央行再入市傳聞刺激　日圓兌美元急反攻　惟專家仍看淡前景

日圓兌美元不斷尋底，創32年新低，已引發市場人士憂慮。市傳日本政府及日本央行再度入市，以穩定日圓匯價，日圓兌美元由低位反彈。

美日息差持續擘闊

《日經亞洲》(Nikkei Asia)引述消息人士報道，日本政府和日本央行入市進行干預。倘消息屬實，將為日本政府及央行於不足1個月內，第二度入市買日圓。在日本政府和日本央行入市進行干預匯市的消息傳出後，日圓急反攻，兌美元最新報147.65，收回150大關。

聯儲局在年內加息5次，累計加息幅度達3厘，美日息差持續擘闊，觸發日圓兌美元屢次尋底，更一度失守150大關，低見151.95，再次創下自1990年8月以來新低。除卻美日息差因素外，日本貿赤擴大同樣不利日圓匯價。

為穩定日圓匯價，日本政府財金官員已連番發聲，除出口術外日本政府及央行在上月更入市買入日圓，涉及規模達2.84萬日圓，可是成效相當輕微。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培看淡日圓前。﹙資料圖片﹚

不過，市場人士仍看淡日圓前景，恒生銀行首席市場策略員溫灼培日前指出，與日美兩國貨幣政策背馳有關。日本央行致力將十年期國債孳息率維持在0.25厘，可是在過去一星期美國十年期國債孳息率卻維持在4厘以上，兩地息差對日圓匯價相當不利。

另一方面日本已連續14個月出現貿易赤字。縱使上月日本受惠於日圓弱勢，出口按年增長28.9%，可是入口增幅達到45.9%，導致日本貿易赤字總額逾2萬億日圓。隨著貿赤將資金從日本流出，進一步加強淡友沽空日圓的信心。

在談及日圓前景時，溫灼培直言認為日圓下跌機會較大。至於會否下跌至1989年的低位160時，則需要視乎兩大因素，一是美國聯儲局在11月3日議息會議後對通脹的言論，及未來加息幅度，另一個因素為日本央行或會再度干預匯市的力度。