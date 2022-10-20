日圓暴跌創32年新低　爆逃亡潮日本人集體出國賺外幣：唔想再返去

日圓最近跌至32年來低位，吸引來自世界各地的旅客到當地觀光消費。雖然匯率對旅客有利，消費能力大大增加，但日本本地人民的家計卻因此受到打擊。甚至有不少人選擇離開日本，到海外賺錢。



日圓下滑吸引大量旅客訪日消費（YouTube：@ANNnewsCH）

日圓自今年始不斷下滑，日媒ANN報導10月19日日圓兌1美元約為149円，比1月的115円大跌30円；是32年來低位。日圓大跌在吸引旅客消費同時，反面也令本地的居民生活開支大升。市面上更是有6,700種商品在10月，因燃油費和原材料成本等上升而加價。有分析甚至講到今年每個家庭的開支負擔可能會比去年激增86,000円（大約港幣4,503元）。

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日本國内有不少實習人才或外地勞工，有來自越南的女生就表示，自己每3個月就會將約20萬円過數給在越南的家人。日圓下滑中她的月薪沒有改變，但因匯率低了，去年20萬円能兌換出4,200萬越南盾今年減約4份之1，只有3,200萬越南盾。她表示由越南赴日的人大部分是基於經濟原因，若日圓持續下跌，她唯有考慮去其他國家，甚至回國都會比在日本好賺。

日媒TBS在節目中分享到，離開日本永久移居外國的人數逐年增加。日本的最低工資是G7國家（美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、日本）之中最低的；若到其他國家，即使是任職同樣工作，工資是在日本的1.5倍。因此，離開日本賺錢的人急增。有透過工作假期到澳洲的32歲日本男子表示，即使工作性質沒變、自己也完全不會說英文，現在的月薪是在日本的4倍，而且還有加班費，週末上班還會有雙倍薪金。扣除生活費也依然能每月儲蓄40萬円（大約港幣20,942元），坦言已經不想再在日本工作，能在澳洲待多久就多久。

有日本網民分享自己打算到外國升學後就直接留在當地移民。有不少網民表示，日本現在對外國人來説是天國，但對日本人就是地獄。國際商品價格上漲，但工資保持不變，很多人需要同時打數份工作，非常荒謬。形容日本的未來根本是「地獄繪圖」……

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