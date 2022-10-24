龍皇集團成功復牌　高開超過兩成　計劃明年「抽水」供股

龍皇集團（8493）上周宣布達成復牌條件，今早在聯交所恢復交易，開報0.1元，高開近22%，成交額7.8萬元。



龍皇集團由於延遲發佈2021年9月底止九個月季度業績及季度報告，於去年11月11日起停牌。集團稱，公司已滿足各項復牌條件，包括發布所有尚未發布的財務業績，並處理任何審計保留意見。

公告提到，董事與核數師持不同意見，為釋除核數師的疑慮，公司已採取多項旨在保持於可預見未來持續經營之措施。其中，包括落實旨在改善集團流動資金及財務狀況的強有力措施，密切監察經營成本；檢討及縮短報告間隔以及改善有關收回應收賬款之跟進措施；考慮其他融資安排，以增加集團的市值╱股本；及考慮為集團的現有貸款再融資及╱或延期，以改善集團之流動資金。

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擬2023年進行供股

龍皇集團於2021年9月底關閉了葵涌分店，於2022年2月28日並無重續銅鑼灣分店的租約，於2022年7月關閉了新蒲崗分店，於2021年10月初關閉了澳門分店，於2022年1月初出售上海分店。關閉及出售該等虧損酒家改善並加強集團的財務狀況，集團得以降低經營該等虧損酒家的間接成本，並避免產生進一步虧損。

公司又提到，將考慮於2023年初進行供股，預期部分供股所得款項淨額將用於償還流動負債及非流動負債的債務，包括但不限於償還貿易及其他應付賬款；及償還銀行及其他借款；而部分所得款項亦將用作集團一般營運資金。

警方去年底與證監會聯合行動，拘捕9名涉及微信女（又稱唱高散貨）騙局者，當中包括名廚「幟哥」黃永幟。警方今年7月再拘捕一名40歲姓王本地女子，涉嫌洗黑錢，懷疑與案件有關。所有被捕男女已獲准保釋候查，並須於12月中旬至明年一月上旬向警方報到。