幟哥傳被捕｜龍皇﹕主席被捕後不獲起訴下准保釋　公司戶口遭凍結

龍皇集團（8493）今日（22日）於公告內指出，證監會及警方於上周三（15日）到公司辦事處執行搜查令，以調查懷疑洗錢及其他罪行指控，過程中檢取若干文件﹑電子設備及電腦記錄。公司亦獲知會，主席﹑行政總裁兼執行董事陳高璋於當日被警方拘捕以進行調查，其後已在不獲起訴情況下獲准保釋。

公司指出直至目前為止，對調查有關資料所知有限，基於有關資料董事會暫時並不知悉任何事實顯示，調查可能與公司主要業務活動﹑營運及資產有直接關係，或顯示調查可能對業務營運及財務狀況造成重大不利影響。

龍皇又指出從陳高璋處知悉，法律禁止彼按公告方式披露調查詳情，在現階段陳高璋以外董事的初步觀察，尤其在陳高璋不獲起訴情況下，陳高璋以外的董事目前無法立即得出之任何結論，無論是根據GEM上市規則第5.01條及5.02條或其他原因，認為調查可導致陳高璋無法履行於公司現有職責。若有新消息及事態發展，陳高璋以外董事將納入考慮並不時重新評估狀況。

公司又指出部份銀行賬戶已被凍結，正就賬戶被凍結原因進行查詢，並將密切監察事態發展並按需要徵詢進一步法律意見。若事態有最新發展，會在法律容許範圍內刊發進一步公告。該公司繼續停牌。

港星監管及警方展開獵狼行動

證監會及警方為打擊俗稱「微信女」的「唱高散貨」等不法行為，上周四（16日）舉行記者會，指出連同新加坡監管當局及警方，四方聯合採取代號為「獵狼行動」的行動。事件牽涉3間上市公司，當時已指出有香港上市公司高層被捕。

證監會及警方於記者會內指出，今次聯合新加坡當局的行動，合共有10人被拘捕，當中9人在香港被捕，另一人則在星洲被捕。

在記者會上，證監會及警方並無披露被捕人士資料。但有消息指出，人稱幟哥的名廚黃永幟，即龍皇集團創辦人兼前行政總裁亦為被捕人士之一，並遭到凍結500萬元資產。