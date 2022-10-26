大灣區青年基金辦大抽獎　頭獎獲價值250萬中山住宅「3+1」房單位

大灣區共同家園青年公益基金（大灣區青年基金）於今年4月至9月隆重推出「灣區新活新里程」大抽獎活動，以支持香港青年於大灣區發展。

是次活動吸引不少年滿18至45歲、持有效港澳居民來往內地通行證，並為大灣區青年基金YO PLACE 會員及持有大灣區青年卡的香港青年參加。周二（25日）大灣區青年基金於YO PLACE即場抽出了521名得獎者。

其中大獎得主（1名）獲得由黃廷方慈善基金贊助位於大灣區中山市「越秀．天樾灣」、建築面積105平方米，屬「3+1」房連精裝修的住宅單位一伙，價值約250萬元。

大獎獲得由黃廷方慈善基金贊助位於大灣區中山市「越秀．天樾灣」、建築面積105平方米，屬「3+1」房連精裝修的住宅單位一伙，價值約250萬元。（受訪者提供）

其他獎項包括，二獎（20名）：獲港幣20,000元灣區生活簽賬額；及三獎 （500名）每人可獲港幣1,000元灣區生活簽賬額，總值高達港幣90萬元，而未獲抽中者亦可獲得每人100元的灣區交通津貼 。

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光表示，國家及香港特區政府都十分重視香港青年在大灣區的發展，上星期剛發表的施政報告中亦宣佈將成立『融入國家發展大局督導組』，以推進、督導跨局工作，加強與內地機構溝通，及深化與其他大灣區內地城市合作，從而對接國家『十四五』規劃和大灣區建設策略。在此機遇下，基金將繼續舉辦多元化活動，鼓勵香港青年利用一國兩制的獨特優勢，於灣區更大的舞台成就夢想，為國家及香港發展作出貢獻。