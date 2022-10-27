Meta季績差指引弱　元宇宙虧損超預期　盤後股價大跌近兩成

Facebook 母企 Meta 第三季業績未能安撫市場，隨著純利減半，加上第四季度指引較為疲軟，令投資者大失信心。Meta 收跌5.59%後，盤後大幅下瀉近20%。



第三季，Meta 收入277.1億美元按年下跌4%；由於期內實際稅率大幅提升，純利按年急降52%至43.95元；經調整後每股盈利1.64美元，遠低於預期的盈利1.89美元，按年急挫49%。

其中，外界比較關心的元宇宙核心項目Reality Labs，第三季收入2.85億美元，按年跌49%，營業虧損36.7億美元，高於去年同期的虧損26.3億美元，以及預期虧損30.9億美元；今年首三季度合計虧損94億美元。

Reality Labs首三季共蝕94億美元

期內，第三季度Facebook主程式每日活躍用戶數目為19.8億個，與預期持平，按年增長3%。月活躍用戶有29.6億個，高於預期的29.4億個，按年增加2%，第二季度為29.3億個。

Meta預計，今年第四季總收入介乎300億至325億美元，而市場預期中位數為322億美元，並料美元升值帶來的滙率波動將拖累收入達7%。