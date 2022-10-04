朱克伯格身家縮水　Meta增長停滯恐淪明日黃花　靠元宇宙可翻身？

美股熊市味濃，FAANG為首的科技股表現教人失望。其中，Facebook母企、打著元宇宙旗號的Meta Platforms（美：META ）最為重傷，今年累跌逾五成，拖累「教主」朱克伯格（Mark Zuckerberg）身家「大縮水」，蒸發逾700億美元（約5,574億港元），至553億美元（4,341億港元），在全球億萬富翁排名中跌至第20位。



目前，META市盈率跌至10倍，從估值來看，已由增長股淪為價值股。惟艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，傳統價值股均有穩定派息以及現金流，現在斷定Meta為價值股實屬言之過早。值得注意的是，META近年投資以百億美元計的元宇宙業務，虧損驚人，未來回報成疑，再加上作為主要收入的廣告業務有明顯倒退，整體業務恐陷入停滯。



Meta股價表現差絕美國龍頭增長股，不無原因。該公司第二季業績報告顯示，營收按年下跌1%至 288.2億美元，為上市十年以來首次倒退；盈利亦按年下跌35%至66.87億美元。公司還預計，收入將在第三季持續下降至260億至285億美元。

Facebook創辦人朱克伯格。（資料圖片）

斥巨資拓元宇宙業務 回報存疑

去年Facebook改名為Meta，源於公司希望對外宣示改變既有現況的決心，因為公司已投資逾百億美元開發元宇宙業務，惟難言何時屆收成期。

主要負責相關軟件開發的部門Reality Labs，第二季收入按年增長48%至4.52億美元，但營業虧損卻按年增加15%至28億美元。朱克伯格明言，在未來三至五年繼續投放資金以推動元宇宙發展，可見Meta的業務將於短期內持續受拖累，更加難以預測元宇宙的未來回報。

據《彭博》報道指，Meta推出的首個元宇宙環境服務Horizon Worlds，自上年十月推出至今，僅有30萬人到訪平台，其VR頭戴式裝置Quest雖至今已售出1,400萬套，但仍有數百萬人通過其他2D形式進入虛擬世界。報道提到，即使Meta決心大，願意耗資繼續發展元宇宙業務，但在追求技術增長的同時，卻未見社會大眾有積極迴響。

短片平台成風 廣告業務倒退

姑勿論投資元宇宙成功與否，Meta在本業即廣告業務亦見下行壓力。第二季業績表現中，雖然Facebook每日活躍用戶（DAU）按年上升3％至19.7億，月活躍用戶（MAU）亦按年增加1%至29.3億戶。

但旺丁未旺財，隨著經濟衰退風險增加，廣告商減少相關支出，社交媒體的廣告需求持續下跌，Facebook次季每條廣告均價按年下降14%，廣告收入按年下降1.5%至281億美元，前景難言理想。

除了公司業務以及環境因素影響外，同業競爭也是戰況激烈，短片平台Tiktok更是行內一大競爭TikTok 的用戶基礎五年內急增至10億，相比 Meta 旗下的Facebook和 Instagram，均花了八年時間才達到同樣用戶數，並在演算法協助下吸走大量用戶以及廣告商。

雖然Meta亦隨後推出Reels短片製作功能力挽局面，但亦難扳倒Tiktok風氣盛行的現象。Insider Intelligence 預計，Tiktok今年的廣告收入將按年大幅增加183%至59.6億美元，比Snapchat和Twitter的總廣告收益還要高。除了競爭對手的熱烈攻勢之外，蘋果於去年增設的新隱私政策亦令用戶更難接觸Google及Meta廣告，令Meta廣告收入將於今年損失約140億美元。

Tiktok盛行，短片領域力壓Facebook。（資料圖片）

遠離高增長之路 恐淪明日黃花

以往被視為重磅增長股的Meta，即使在過去市盈率超過30倍，仍有大量投資者選擇入股，並看好其高增長之路。隨著今年股價下插，市值亦在去年突破一萬億美元關口後，最新倒退至約3,770億美元，也令估值逐步回落，最新市盈率接近10倍，成為最平的FAANG股。而截至6月底，Meta所持現金、現金等價物和有價證券總額更達到404.9億美元。

昔日的增長股欠缺增長動力，市場亦開始視之為價值股，恐淪「明日黃花」。陳政深指出，Meta增長停滯的主因源自資本市場對其憧憬已不同往日，再加上美國再度收水，令科技股表現繼續受挫，並反映於股價當中。

陳政深續稱，絕大部分科技股的資金來源主要以高槓桿操作及發債融資為主，因此他預計若息口於短期內仍未見頂，科技股還需經歷至少一年的寒冬。