馬斯克據報完成收購Twitter　首個行動為解僱CEO及CFO？

外電引述消息人士報道，全球首富、Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）完成以440億美元（折合約3,432億港元）收購Twitter。



在Elon Musk的Twitter帳號內，除改為Chief Twit，他亦有轉發著名作家Walter Isaacson於Twitter總部咖啡吧內的相片。Walter Isaacson在賬號內指出，在Twitter總部與不少有趣人士會面。

同時他亦向廣告商發出帖文，指出收購Twitter是因為擁有自由發表言論的平台，對未來文明是非常重要，並強調不是為了賺更多的錢，而是幫助其所愛的人性。

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

另外，《華爾街日報》報道，Elon Musk收購後的首個舉措是解僱Twitter行政總裁Parag Agrawal、財務總監Ned Segal。

日前有片段將洗手盆搬Twitter總部

日前美聯社報道，馬斯克在Twitter上載到訪該公司總部的片段，並大玩「食字」遊戲——他手持洗手盆（sink）到場，附上一句「let that sink in」（擊球入活）語帶雙關。

這看來是在暗示，交易已完成。他同時更改自己的Twitter簡介為「Chief Twit」，以及將位置改為三藩市的Twitter總部。