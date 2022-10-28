華僑永亨上調1年期港元定存息率至5厘　宏富理財客戶才可享此優惠

港銀紛紛以高息吸納存款，促使定期存款息率則越見吸引。市場預計美聯儲下周將再加息0.75厘，本港銀行間拆息持續上升，港銀加定存息搶存款戰越見激烈，當中華僑永亨銀行將1年期港元定存利息，大幅上調1厘至5厘，超越富邦的4.6厘，為全港最高。該定存優惠推廣期至11月12日，起存額為20萬元，以此計算，一年即可穩袋1萬元利息。



該行並將港元6個月及3個月定存利息，分別上調至4.5厘及4厘，同樣為全港最高。但需要留意的是，要取得該定存優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。

星展豐盛理財客戶存百萬兩個月收息7500元

另外，有消息稱，有銀行為搶存款推出活期利息優惠。星展近日向豐盛理財的指定客戶發出通知，客戶只需在本月底前，於活期存款戶口投放100萬元或以上，並在11月及12月期間不動用款項，將可在屆滿後收取7,500元。以存款100萬元計，2個月變相獲得4.5厘年利率息。

排行第二的富邦港元1年期定存息為4.6厘，但門欄同樣較高，起存額要100萬元。門欄較低的有信銀國際，1年期港元定存利息為4.2厘，中銀香港昨日也上調至4厘，成為四大行中最高，兩者起存額均僅為1萬元。