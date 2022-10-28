陳茂波外訪染疫　財政司司長辦公室﹕司長會盡一切努力親身出席

財政司司長陳茂波外訪沙特阿拉伯期間，確診新冠肺炎。外界關注他屆時能否參與金融科技周及國際金融領袖投資峰會。財政司司長辦公室指出，陳茂波將會盡一切努力親身出席有關活動，又指出若未可行便會透過視象或預錄演辭方式參與峰會。



政府昨日（27日）於新聞稿內指出，他會取消餘下訪問活動，並會在沙特首都利雅德稍再停留，爭取盡早符合健康規定回港。

由於下周香港將舉行金融科技周，以及由金管局主辦的國際金融領袖投資峰會。陳茂波為活動的嘉賓及會進行致詞，所以外界對他屆時能否參與這兩項盛事相關關注。財政司司長辦公室指出，財政司司長會盡一切努力親身出席在港舉行的國際金融領袖投資峰會，並與參與峰會的金融領袖會面。如果未可行，他亦會透過視像或預錄演辭方式參與峰會。

原定負責2場主題演講

香港金融管理局將於11月1日至3日舉行國際金融領袖投資峰會，作為「主人家」之一的財政司司長陳茂波，原定須於2日及3日負責兩場主題演講，惟目前因染疫未知能否及時趕上。

根據金管局提供的會議詳情，撇除11月1日的歡迎晚宴，陳茂波須在11月2日的中午12時40分至50分負責主題演講，並在11月3日10時05分至15分負責另一場主題演講。