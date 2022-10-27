陳茂波外訪沙特期間染疫　勢無法出席金融科技周及金融峰會

正在沙特阿拉伯利雅德訪問的財政司司長陳茂波，對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性。此前，他在每天進行的快測均呈陰性。



陳茂波原定在今日（27日）結束訪問行程並啓程回港。政府指，他會取消餘下的訪問活動，並會在利雅德稍再停留，爭取盡早符合健康規定回港。

陳茂波外訪巴林及沙特阿拉伯期間，從新聞處相片可見，在與當地官員及賓客會面期間，陳茂波和與會者均無配戴口罩。

至於同行的金管局副總裁李達志則未知健康狀況及是否已經回港，金管局目前暫未回覆查詢。李達志原定將於11月3日峰會「加場」主持其中一場專題討論，暫未知安排會否有變。

金管局於11月1日至3日舉行的國際金融領袖投資峰會，陳茂波原定將於2日及3日擔任主題演講，料將無法親身回港出席。

另外，本月31日至11月4日舉行的香港金融科技周，陳茂波原定擔任活動2022主論壇演講嘉賓。根據更新後的政府和監管機構演講嘉賓名單，陳茂波已不在名單之上。

陳茂波月中在網誌提到，港府將於金融科技周發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，內容涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目，「政策宣言將清晰表達政府立場，向全球業界展示我們推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。」