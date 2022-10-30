陳茂波：確診徵狀已減退　冀親身出席金融領袖峰會

財政司司長陳茂波在出訪中東期間，確診感染新冠肺炎。他今（30日）發表網誌表示，在出訪中東行程末段，新冠病毒快速測試結果呈陽性，須在利雅德稍作停留，又指其確診後的徵狀已逐步減退，身體狀況良好，會爭取盡早符合健康規定回港。他表示，希望能親身出席峰會，與參與峰會的金融領袖會面，即使未能趕及，也必定以視像形式參與。

如未能趕及出席峰會 將以視像形式參與

陳茂波於網誌指，上星期他與官員出訪巴林及沙特阿拉伯，並參加於利雅德舉行的「未來投資倡議大會」（Future Investment Initiative, FII ），為他自擔任財政司司長以來，首次到訪中東海灣地區，也是疫情爆發近三年來的首度外訪。他表示此行收穫甚豐，行程中除與當地政府官員、主權基金、企業代表會面外，亦向當地政商領袖介紹香港的獨特優勢及推廣香港作為資金與機遇匯聚的獨特平台，並積極說好香港故事，建立廣泛的聯繫。

陳茂波指，當地官員均希望了解香港作為全球最大的離岸人民幣交易樞紐，如何能讓投資者將在貿易中獲取的人民幣作更好更多元化的投資；他們亦對內地與香港資本巿場的「互聯互通」安排深感興趣，尤其是這個雙向流通的渠道，除可讓他們的資金直接投資內地股市，亦讓選擇在香港上市的企業可吸納內地和國際的資金。

他續指，香港綠色金融亦是他們感興趣的議題，香港作為亞洲第一大綠色債券發行地，對於正積極推動綠色及可持續發展的中東地區，也極具吸引力。

陳茂波是次在題為「新環球秩序：政府的觀點」的主題論壇，受邀請作為其中一位講者，介紹香港的「一國兩制」制度優勢、金融市場的高效和粵港澳大灣區的發展機遇，以及新一屆政府在吸引企業、招募人才、促進國際商貿投資等方面的努力。他指，在FII會議期間，不少國際金融企業的高層均告訴他稍後會轉到香港，出席即將在香港舉行的國際金融領袖投資峰會。