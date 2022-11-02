金融峰會｜方星海：不要對賭中國及香港　籲勿閱覽過多國際媒體

中國證券監督管理委員會副主席方星海在國際金融峰會上指出，在日常工作中經常接觸國際投資者，有時會擔心投資者閱覽太多國際媒體對中國的報道，反而會影響他們對中國的真正理解。因為這類外媒報道，多數反映出對中國市場並不是十分了解。



方星海以預先錄影的方式，出席今次國際金融峰會。他建議投資者，要直接觀察中央政府的實際舉措，從而更了解中國的政策及方向，更直截了當地表明：「Don’t bet against China and HK」(不要對賭中國及香港)。

他在訪談上表示，希望外界留意到，國家主席習近平在剛過去的中共二十大後召開了記者會，並表明中國將堅定不移全面深化改革開放，開放的大門只會愈來愈大。方星海指出，香港是一個重要的金融市場，在國家開放的道路上會扮演重要的角色。

中國證券監督管理委員會副主席方星海直截了當地表明：「Don’t bet against China and HK」（資料圖片）

他指出，內地視香港國際金融中心為重要的一部分，認為中國要發展高質素經濟，就需要高質素的資本市場，香港本身已經是高質素資本市場。因此對推動中國經濟發展，香港有重要角色，中證監會支持香港，推動香港發展成更重要的金融市場。

金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會為期3日，滙聚超過200位來自全球約120家金融機構的國際及地區負責人，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表。