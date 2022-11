金融峰會今日在風雨中開幕,金管局總裁余偉文致開幕辭表示,感謝參與者前來峰會,期望能夠看到香港已開放,「HK is open and we are back」。對於今日本港天氣刮颱風又下雨,他就笑言「貴人出門招風雨」。

他指出,環球包括金融市場目前面臨多種不確定性,包括加息環境、地緣政治、氣候變化等,例如這場金融峰會,也在面臨天氣方面的不穩定性。而這些不確定性有些事暫時性的,有些則有些並非。而在面對挑戰及給予的同時,也需要關注長線發展,例如可持續發展及科技是目前環球兩大趨勢,並正在影響多方面,包括金融,故此如何去處理他們將決定未來幾年以至幾十年的成敗。