美國加息｜聯儲局再加息0.75厘　鮑威爾：最終利率將比預期高

美國聯儲局香港時間今日（3日）凌晨公布11月議息結果，官員決定加息0.75厘，至介乎3.75至4厘，為2008年1月以來最高，符合市場預期。

局方表示需要繼續加息至足夠限制通脹回到2%的水平，重申會堅定地要通脹回落至約2%，但又指未來決定加息速度時會考慮經濟和金融活動。

有分析認為，局方的聲明暗示未來或放慢加息步伐，美股造好。道指曾急升逾300點，標指和納指倒升。



聯儲局聲明指，近期指標顯示支出和生產溫和增長，近數個月就業增長穩健，失業率維持低水平。通脹率仍然高企，反映與大流行病、高糧食和能源價格及廣泛價格壓力有關的供求失衡。

俄羅斯與烏克蘭的戰事造成嚴重的人道和經濟困難，戰爭和相關事件為通脹上升帶來額外壓力，打擊全球經濟活動。委員會高度關注通脹風險。

未來加息將考慮經濟金融狀況

委員會為達至最高就業率和令通脹維持低水平，決定聯邦基金利率為3.75至4厘，認為繼續加息是適當做法，以足夠限制通脹回到2%的水平。在決定未來加息速度時，委員會將考慮整體收緊的貨幣政策、貨幣政策對經濟活動及通脹的滯後影響和經濟金融發展。

委員會將繼續按5月制訂的計劃，減持國債和按揭抵押證券。委員會強烈堅定地要通脹率回到2%水平。

鮑威爾：最終利率將比預期高

鮑威爾在記者會上表示，最終利率水平將高於以往預期，加息周期還有一段距離才會完成，但又稱「減慢加息的時機或在下次會議出現」，強調加息工作運作得好，金融市場收緊了不少。