股神巴菲特旗下巴郡Q3盈轉虧　投資勁蝕逾100億美元

「股神」巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）公布，截至9月底第三季虧損26.9億元（美元，下同），去年同期則賺103.44億元。



期內，投資及衍生工具虧損104億元，按年盈轉虧，淨買入股票投資金額為36.78億美元；收入升9%至769億元。

期內，巴郡承保業務虧損9.62億元，是有紀錄以來最差的季度表現。主要來自災難保險賠償損失約27億元，車險賠償頻率增加亦加劇保險承銷經營損失。

巴郡的其他業務則保持獲利，以致上季整體營運利潤按年升9%至79億元，包括滙兌得益8.58億元。受惠強美元，非美元計價債務收益為8.58億元。

截至9月底，巴郡5大重倉股為蘋果公司、美國銀行、雪佛龍、可口可樂及美國運通 。（Apple官網）

5大重倉股包括蘋果公司等

截至9月底，巴郡有1,090億元現金，其5大重倉股為蘋果公司、美國銀行、雪佛龍、可口可樂及美國運通。此外，巴郡上季動用10.5億元回購股份。

巴郡在業績報告指，COVID-19疫情在不同程度上影響營運業務，而供應鏈樽頸和成本上升在去年出現後仍在今年持續，加上包括俄烏關係等的地緣衝突今年來不斷發酵，難以估計這些因素對其業務在未來造成的經濟影響，或營運何時能復常，亦無法判斷上述因素將如何改變客戶未來的消費模式。