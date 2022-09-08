巴菲特的老師人稱「華爾街教父」　其自傳重點卻不在投資？｜王璞

昨天談到了個連英文名也欠奉的假劣偽本傑明，今天談的這位本傑明卻是真人，特別高大上，乃巴菲特的老師，Benjamin Graham 本傑明·格雷厄姆。人稱「華爾街教父」。其股票投資理論，影響了好幾代投資者。他的《證券分析》一書，至今還是價值投資學的圭臬。

文：王璞｜文題：巴菲特的老師



我沒讀那本書，讀的是他的自傳。果不期然，他在自傳裏講的投資道理就比較接地氣，不，簡直可以說情趣盎然。要概括我的讀書心得是很難的，因為枝葉繁多，涉及面太廣。不過讓它們沉澱了些時候，我發現，浮在最上面的是以下兩點。

一是他驚人的記憶力。他酷愛讀書，且過目不忘。年近七十時，有一天他去檢查視力，那位老醫生讓他識別由小到大的一行字，他看了幾個字之後問：「這是《本傑明·富蘭克林自傳》中的一句話吧？」醫生驚呆了，因為他從沒遇見過能認出這句話的患者。而當他得知格雷厄姆是六十年前上小學時把這書讀過一遍時，他停止了視力測試。記憶力這麼好的老人，視力如何已不重要。

《本傑明·富蘭克林自傳》（封面圖片）

二是他的孤獨。格雷厄姆性格和善，有很多忠誠的朋友，幾乎沒有敵人，但他沒有一個密友和知己。結了三次婚，妻子對他的道德品性雖然一致肯定，但都沒達到密友程度。以致他不無蕭瑟之感地慨嘆：「我人生真正的朋友和親近之人的確是歷史人物和維吉爾、但丁、彌爾頓這些作家。他們的作品遠比我周圍現實生活中的人對我更重要。」

當他八十歲生日，朋友、兒孫和學生為他舉辦盛大慶生宴會。他發表演說，這樣開頭：

「偉大的馬克·吐溫暮年參加一次宴會，人家非要他發表演說，他站了起來，以非常悲傷、非常緩慢的語氣道：『偉大的亞歷山大死了，尤利西斯·凱撒死了，拿破侖死了。我覺得自己也來日無多了。』，然後就坐下了。我也可以這麼說，但我還是多說幾句。」

Benjamin Graham（資料圖片）

之後他就大談維吉爾、尤利西斯、和福爾摩斯，最後背誦了一大段丁尼生的詩作為結束語。

全程一句也沒提到他畢生從事、且成就輝煌的事業——投資。

（獲作者授權轉載自Facebook帖文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）

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