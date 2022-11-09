Meta宣布裁減1.1萬人　佔整體員工數目13%

科技行業出現裁員潮。Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格向員工發信，指出會裁員1.1萬名員工，佔公司總員工數目13%。除裁員外朱克伯格亦指出公司將會凍結人手，直至明年首季。截至今年9月底，Meta員工總數為8.7萬人。



受到裁員計劃消息刺激，Meta盤前升3.7%，報100美元。

為受影響人士致歉

朱克伯格於信內進一步指出，會就有關決定負責，又指出有關決定對所有人而言均屬艱難，並且對受影響人士致歉。他又指出公司不同部門如Reality Labs及Family of Apps亦會受影響，個別團隊會影響更甚。公司有個部別業務會進行重組，讓業務發展得而更具可持續性。各團隊的主管在未來數日，將會就有關事宜進行講解。

至於有關受裁員影響的美國員工，將獲得16周基本薪金，另每工作滿一年可獲多2周薪金補償，並無上限。同時會為相關員工及家人提醫療保障，為期6個月。若為外判員工，會獲得為期3個月職位支援。他又指出美國以外的員工，離職安排會與在美國的員工相若。

他在信中指出因涉及接觸到敏感消息，所以被裁員的員工將不能再進入大部份公司系統內，但會保留電郵地址整日開通，讓同事們能與被裁員員工道別。

因收入展望較失色而作出有關決定

朱克伯格指出裁員為公司最後措施，此前已透過不同方式以削減成本，又指出在未來數個月會推出更多減省成本措施。

他指出除卻少數職位外，至明年首季前仍會凍結人手。同時會對業務表現﹑營運效率及其他宏觀條件下，以決定恢復聘用多少人手。他認為這可以讓公司在面對經濟逆轉時，仍有能力控制公司成本架構。他亦指出正就公司的基建投入進行檢討。隨著公司發展AI基建，預料將會更具效率，又認為公司基建能讓公司可持續發展，預料未來可以在花費更少情況下，達到有關目標的。

他於信中內指出，作出有關決定與公司收入展望較年初時疲弱，亦希望Reality Labs及Family of Apps在營運上可以更具效率。