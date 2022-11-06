Twitter大裁員　聯合國呼籲Elon Musk保障人權

聯合國人權事務高級專員圖爾克星期六（11月5日）呼籲全球首富馬斯克，在社交平台Twitter保障人權。



綜合路透社和法新社報道，Twitter不久前被馬斯克（Elon Musk）收購後，公司在星期五（4日）裁減一半員工。員工在Twitter上稱，負責人權事務的團隊受到裁員行動的影響，這引起圖爾克（Volker Türk）關注，稱這不是令人鼓舞的開始。

圖爾克在公開信中寫道：「Twitter需要了解與平台有關、能危害到他人的問題，並採取措施解決這些問題。在平台使用和演變方面，尊重我們共享的人權，應該是設置護欄時的原因和標準。」

圖爾克也說：「簡而言之，我敦促你，確保在你的領導下，人權處在Twitter管理工作的中心點。」

有學者和公民社會團體代表認為，Twitter大規模裁員可能會嚴重削弱這個社交平台遏制錯誤信息的能力。

美國華盛頓大學虛假信息研究員兼助理教授斯塔伯德（Kate Starbird）發推文寫道，Twitter可能會出現企圖冒充他人、操縱者協調虛假信息風險增加的情況，試圖讓用戶散佈謊言的惡作劇風險也會增加。

公民社會團體「自由新聞」（Free Press）聯合首席執行官岡薩雷斯（Jessica Gonzalez）擔心，Twitter的內容審核工作可能會在即將登場的美國中期選舉前有所鬆懈。

曾擔任首席執行官的Twitter創始人之一多爾西（Jack Dorsey）星期六（5日）發推文，就Twitter發展過快，向Twitter員工致歉。

Twitter也在星期六推出每月徵收8美元（62.8港元）的訂閱服務，訂戶賬號屆時可獲得藍色「已核實」標記。這個藍色標記表示，Twitter已確認賬號屬於某名用戶。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

