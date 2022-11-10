德勤籲預算案下調股票印花稅　視乎賣地收入再考慮派發消費券

德勤香港財政預算案小組發表2023-24年度財政預算案展望，並提出多項建議，包括回調股票印花稅至0.1%，以提升香港證券市場競爭力，吸引海外公司來港上市。



德勤中國稅務合夥人尹佩儀稱，德勤香港財政預算案小組估計，2022/23 年度赤字或高達 1,700億元，預料截至明年3月底止財政儲備低於8,000 億元，較2022年同期少約1,700億元。

德勤提出多項建議，其中包括推出新稅務優惠，例如向在港進行研發活動相關特許權使用費收入提供優惠稅率0%，以及向本地符合條件的研發機構提供優惠稅率8.25%。

該行又建議，為提升香港證券市場的競爭力，以吸引海外公司來港上市，德勤建議回調股票印花稅至 0.1%。被問到是否代表政府有「行錯棋」，德勤中國稅務合夥人戚維之對此不認同。她重申，政府一開始上調稅率應有周詳考慮，但往後很多因素難以預計，而稅率本身是可加可減，政府可因應需要適切調整，不存在「行錯棋」之說。

德勤中國稅務合夥人尹佩儀建議政府視乎賣地收入再考慮派發消費券。（梁鵬威攝）

今年政府赤字料大幅超出預期，被問到有沒有空間在下個財年派錢或消費券，尹佩儀認為，本財年的赤字主要受賣地收入影響，由於賣地收入遠遠落後預期，建議先留意本財年餘下時間的賣地情況，再考慮派發消費券的空間。

樓市下行，施政報告宣布減辣的預期落空。戚維之則認為，考慮到過去樓市多年累計的大升幅，而目前並未出現插水式大跌，故政府可採取觀望態度，審慎考慮減辣，因為一旦調整「辣招」，將對樓市造成重大影響。