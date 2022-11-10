德勤籲預算案下調股票印花稅 視乎賣地收入再考慮派發消費券
撰文：翟梓謙
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德勤香港財政預算案小組發表2023-24年度財政預算案展望，並提出多項建議，包括回調股票印花稅至0.1%，以提升香港證券市場競爭力，吸引海外公司來港上市。
德勤中國稅務合夥人尹佩儀稱，德勤香港財政預算案小組估計，2022/23 年度赤字或高達 1,700億元，預料截至明年3月底止財政儲備低於8,000 億元，較2022年同期少約1,700億元。
德勤提出多項建議，其中包括推出新稅務優惠，例如向在港進行研發活動相關特許權使用費收入提供優惠稅率0%，以及向本地符合條件的研發機構提供優惠稅率8.25%。
該行又建議，為提升香港證券市場的競爭力，以吸引海外公司來港上市，德勤建議回調股票印花稅至 0.1%。被問到是否代表政府有「行錯棋」，德勤中國稅務合夥人戚維之對此不認同。她重申，政府一開始上調稅率應有周詳考慮，但往後很多因素難以預計，而稅率本身是可加可減，政府可因應需要適切調整，不存在「行錯棋」之說。
今年政府赤字料大幅超出預期，被問到有沒有空間在下個財年派錢或消費券，尹佩儀認為，本財年的赤字主要受賣地收入影響，由於賣地收入遠遠落後預期，建議先留意本財年餘下時間的賣地情況，再考慮派發消費券的空間。
樓市下行，施政報告宣布減辣的預期落空。戚維之則認為，考慮到過去樓市多年累計的大升幅，而目前並未出現插水式大跌，故政府可採取觀望態度，審慎考慮減辣，因為一旦調整「辣招」，將對樓市造成重大影響。