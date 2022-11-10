證監廉署一連兩日聯合行動　打擊「唱高散貨」集團　拘捕8名人士

【更新證監會及廉署新聞稿 】

近年證監會與警務處、廉署等多次採取聯合行動，調查案件多數與「唱高散貨」股票投資騙局、虛假交易等有關。

《香港01》午間獲悉，本週三及週四（9、10日）一連兩日，證監會等執法機構進行聯合行動，到多間上市公司辦事處及其董事住所進行搜證，並搜查證券行。據了解，被調查的上市公司主要以某「股壇高手」打骰的細價股網絡為核心。

市傳，該股壇高手高峰期「打骰」多隻細價股，惟數年前一場細價股「爆破」後，該派系轉趨低調。

8人被捕 涉「唱高散貨」

證監會傍晚出稿，證實與廉政公署（廉署）過去兩日（11月9及10日）採取聯合行動，期間拘捕了8名人士，包括一個「唱高散貨」集團懷疑主腦。該集團涉嫌透過由多間香港上市公司組成的複雜交叉持股網絡進行「唱高散貨」計劃，涉及非法收益1.91億元。

其他被捕人士亦是該集團的骨幹成員，包括某上市公司的主席，以及兩間經紀行的三名負責人員。

超過120名證監會人員和70名廉署人員參與是次聯合行動，並搜查了共50個處所，當中逾20個處所由證監會和廉署進行聯合搜查。證監會及廉署取得的搜查令所涵蓋的處所包括多家香港上市公司及證監會持牌經紀行的辦事處。

6公司或涉及「唱高散貨」等罪行

證監會又稱，根據《證券及期貨條例》就與6家香港上市公司的股份可能涉及「唱高散貨」計劃及其他市場失當行為有關的罪行，進行了是次搜查。廉署就涉嫌觸犯《防止賄賂條例》所訂的貪污罪行，採取搜查及拘捕行動。

證監會在進行深入調查時初步發現該集團的可疑交易活動後，基於當中除涉及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為外，亦涉嫌觸犯貪污罪行，遂將個案轉介至廉署跟進，繼而展開是次聯合行動。集團涉嫌行賄經紀行負責人員及職員，協助配售股份以進行「唱高散貨」計劃。