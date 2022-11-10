Welab Bank再推優惠 11111元18個月定存可獲陳奕迅演唱會飛1張
撰文：張偉倫
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本地銀行繼續努力推出優惠計劃，以吸納存款。虛擬銀行Welab Bank推出《全城最浮誇定期存款》快閃優惠，由今日（10日）至本月23日期間，新舊客戶以11,111元開立18個月定期存款， 即獲1張陳奕迅演唱會680元門票。
若客戶以31,111元開立18個月定期存款， 即獲2張聖誕檔期指定日子（12月24-26號）680元門票。
該行指出上述優惠可無限次參加。由於屬快閃優惠， 以上存款計劃的門票換完即止！
該行又指出，上星期推出的980元門票優惠現尚餘少量門票。若存款40,000元﹑為期18個月存款，可獲2張980元門票。若存入70,000元作12個月存款，可獲980元門票2張。若客戶存入90,000元﹑做9個月存款，可獲980門票2張。
而以下是WeLab Bank 在11月10日最新的GoSave 2.0定期存款年利率，起存額續為10元，沒有任何任務需求！
至於存款利率如下﹕
1個月0.8%
3個月2%
6個月4.20%
9個月4.40%
12個月4.70%
18個月4.08%
24個月4.18%