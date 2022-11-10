Welab Bank再推優惠　11111元18個月定存可獲陳奕迅演唱會飛1張

本地銀行繼續努力推出優惠計劃，以吸納存款。虛擬銀行Welab Bank推出《全城最浮誇定期存款》快閃優惠，由今日（10日）至本月23日期間，新舊客戶以11,111元開立18個月定期存款， 即獲1張陳奕迅演唱會680元門票。



若客戶以31,111元開立18個月定期存款， 即獲2張聖誕檔期指定日子（12月24-26號）680元門票。

該行指出上述優惠可無限次參加。由於屬快閃優惠， 以上存款計劃的門票換完即止！

該行又指出，上星期推出的980元門票優惠現尚餘少量門票。若存款40,000元﹑為期18個月存款，可獲2張980元門票。若存入70,000元作12個月存款，可獲980元門票2張。若客戶存入90,000元﹑做9個月存款，可獲980門票2張。

而以下是WeLab Bank 在11月10日最新的GoSave 2.0定期存款年利率，起存額續為10元，沒有任何任務需求！

至於存款利率如下﹕

1個月0.8%

3個月2%

6個月4.20%

9個月4.40%

12個月4.70%

18個月4.08%

24個月4.18%