WeLab購印尼BJJ拓當地虛銀　舵手冀首年增百萬客　續留意上市機會

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）母企WeLab夥Astra進一步收購印尼雅加達服務銀行（Jasa Jakarta，BJJ ）股權，涉及資金40億港元（5 億美元），是2022年東南亞最大宗的數碼銀行相關交易。WeLab創辦人及行政總裁龍沛智表示，預計BJJ最快於2023年上半年可推出數碼銀行服務，並可於3至5年內收支平衡。他期望可於開業後頭12個月内增長過百萬客戶，集團亦會繼續研究並密切留意上市機會。

龍沛智表示，是次印尼收購透過跨市場達到協同效應，將進一步擴大WeLab的規模及奠定其亞洲領先金融科技集團的地位。收購行動完成後，WeLab和Astra將各持有 49.56%的 BJJ 股權，成為該行的主要股東及聯合控權人。

龍沛智預計銀行將於明年上半年投入服務，並最快在3至5年內收支平衡。（李澤彤攝）

保留分行作網點 提供創新數碼銀行服務

至於選擇印尼設立第二間虛擬銀行的原因，龍沛智指是因為目前印尼銀行業持續強勁發展，其股東權益報酬率更超過10%，躋身全球首5名。印尼亦是金融服務尚未全面普及的最大市場之一，估計該國約2.7 億人中，約七成七人從未或僅使用有限度的銀行服務，為印尼的金融服務業帶來潛力。

話雖如此，龍沛智坦言是次將BJJ發展成數碼銀行亦面對不少挑戰，皆因現時印尼當地的大型銀行數碼轉型進展不錯，同時當地亦有2至3間科技公司正在向這領域發展，競爭較激烈。不過，WeLab只需將已開發金融產品在地化，所需的時間及成本較少；加上Astra有宏大的商業生態圈、當地資源以及分銷網絡，由是認爲由他們共同建立數碼銀行亦具備一定優勢，有望突圍而出。

他續指，集團暫時計劃保留BJJ旗下的11間分行及約200名員工，未來更計劃結合傳統及數碼銀行，務求繼續服務現有的客戶，同時亦以現有的分行作網點為數碼銀行客戶提供創新的服務形式。

龍沛智指計劃以BJJ現有分行作網點為數碼銀行客戶提供創新的服務形式。（林若勤攝）

料WeLab Bank於2024年收支平衡

集團表現方面，WeLab Bank於上年達虧損4.9億元，不過由於前兩年已支付前期科技相關投資，支出有回落；加上銀行陸續推出新產品，令收入來源上升，因此龍沛智預期今年的虧損將較往年下降，並繼續以在2024年達到收支平衡爲目標。

他透露，今年為WeLab的核心業務表現最好的其中一年，其中内地業務的總交易額及其淨利率有所上升，其外放款更接近歷史最高位；香港Weland業務亦有1.5%增長。他強調，核心業務為集團帶來穩健的收入及現金流，繼而可以投資新項目，獲得爆發性增長的機會。

值得留意的是，龍沛智認爲上市對規模龐大、持續增長的WeLab來説是必經之路，指集團將會繼續研究並密切留意上市機會。不過，他表示由於就新項目募資尚算成功，因此並沒上市的急切性，暫時年内並無相關計劃。