大摩：美股估值仍過高　英鎊受「雙赤字」打撃最看淡

摩根士丹利投資管理在傳媒簡報會上指出，明年環球投資主題中，股市投資的前景料仍舊富挑戰性，相信在本季及明年年初，企業盈利續處下調周期，令股市下行機會高，要策略性選股。總體而言，看淡美股及歐元區股市表現。至於貨幣市場方面，最看淡英鎊走勢，受貿易和經常帳「雙赤字」打撃。



看好金融股及資源股

摩根士丹利投資管理環球多元資產高級投資組合經理兼環球平衡風險控管團隊主管Andrew Harmstone指出，從基本面及估值方面看淡美股，因為美國通脹高企，市場對通脹預期亦未見回落，市場實際利率上行，現時美股估值仍然太高。以標普500指數為例，目前預測市盈率（PE） 是17.3倍，高於該行預測的15.8%。

對於股票版塊，他認為要策略性挑選，該行最為看好金融股及資源股，因為現時估值吸引。參考MSCI環球指數，能源股版塊的預測市盈率低於雙位數，僅8.1倍，低於估值中位數（約12.5倍）。相反，該行認為資訊科技股及消費股的估值過高。

對於能源市場前景，該行持正面看法，Andrew Harmstone指出，由於俄烏戰爭帶來的能源供應缺口，仍然需時修復，因此預期2023年能源價格會持續維持高位。因此，該行亦對能源股板塊予「增持」觀點。

貨幣市場方面，最看淡英鎊走勢。(Getty Images)

貨幣中最看淡英鎊

貨幣市場方面，該行予英鎊「減持」評級，對今年匯價同樣走弱的歐元及日圓，則予「中性」的評級。摩根士丹利投資組合經理兼環球平衡風險控管團隊戰術性配置主管張煒迪指出，環球貨幣中，最看淡英鎊，因為冬天來臨令燃氣價格急升，將令到英國的貿易和經常帳赤字雙雙加劇。「雙赤字」將令英鎊匯率持續受壓。

雖然繼早前英倫銀行入市干預英國債市後，英鎊的短倉獲快速回補，技術走勢上，英鎊匯價由嚴重超賣重返至中性的水平，不過，從估值角度看，他認為英鎊實際匯率仍然過高，不足以反映現時面對的「雙赤字」負面因素。