譚仔國際上半年少賺40%　國內及海外經營虧損擴大4.62倍

譚仔國際（2217）公布中期業績，截至9月底止六個月，集團收入按年增長6.8%，至12.61億元；惟純利按年大跌40%，至8,277.5萬元，每股盈利6.2仙，不派息。



期內，收益增長主要受餐廳網絡拓展帶動，當中香港是主要的收益來源。惟經營溢利按年大跌29%，其中香港地區經營溢利按年跌24.1%，至2.32億元；中國內地及海外市場更錄得虧損擴大，按年多4.62倍，至1,687萬元。

香港經營利潤率由去年的26.4%，跌至19.4%；中國內地及海外市場則由-13.4%，惡化至-26.6%；整體經營利潤率由25.7%，大跌至17.1%。

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疫情通脹經濟差 需求大減

主席劉達民在報告提到，上半年發展計劃受到未能預測的COVID-19疫情發展和全球經濟下行所波及，對業務產生負面影響。整個餐飲業經歷了一段艱難時期，讓其置身於凜冽的市場逆風中；香港和中國內地在整段時期受到第五波COVID-19疫情及相關政策的陰霾籠罩，加上通脹步伐急速及全球經濟轉差的夾擊，需求大幅減少。

通脹壓力升溫，經營成本上漲。譚仔國際指，集團通過靈活及創新大大降低最近通脹浪潮所帶來的影響，包括直接與生產商採購及食材本地化；與選定代工生產（OEM）供應商合作；並以較低的成本採購品質相同或更佳的替代原料。措施有助減少物流阻滯及成本，降低了供應鏈中斷的風險。

一年內增設 51 間分店

截至9月底，集團在香港、中國內地、新加坡及日本共有 208 間自營餐廳，對比去年同期淨增加 51 間。集團稱，餐廳網絡擴張計劃按上市規劃如期推進，並充分配備基礎設施及人才執行擴張計劃，增長動力預期將延續至 2023 年下半年。集團專注於保持長期增長的同時，亦採取審慎方針維持業務盈利。