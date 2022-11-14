國泰返來了！　預計明年底客運航班運力回到疫情前七成

國泰航空集團（包括旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運）預計，於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平，較國際航空運輸協會（IATA）就亞太區航空交通的預測更快。

自香港特別行政區政府調整入境旅客及機組人員的防疫措施後，集團早前已公布在10 月至12月底期間，增加約3,000班客運航班。

國泰行政總裁鄧健榮表示，集團將能實現於 2022 年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一的目標,即客運運力將較 8 月份的水平增加一倍,亦為公司在 2022 年上半年平均運力約 8 倍。

他稱︰「隨著新冠疫情放緩,世界各地的航空公司紛紛重建運力。重建過程需要全球航空業持份者配合,包括機場、供應商,以至自家的航空公司在安排機組人員和其他員工、調配飛機重返機隊及招募人手等方面作出充足的準備。全球的航空公司,行業供應商和機場都面對同樣的挑戰,需要時間及積極周詳的規劃來克服。

鄧健榮又指，國泰以審慎及負責任的態度推進復常,亦要應對香港獨有的挑戰。香港對外封關的時間較其他市場為長,尤其機組人員在香港特要承受的嚴格隔離檢疫限制,僅於 9月才獲解除。儘管如此,我們自出入境開放後的復常步伐,與其他同樣沒有本地市場的航空公司相若。」