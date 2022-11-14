航運業獲利豐厚　市場人士料長榮海運向員工派年終獎達60個月月薪

年杪將至，打工仔總希望經過一年辛勞後，公司可以與員工共享成果。過去兩年航運業可以說是疫情下獨領風騷的行業，從事該行業的員工自然對獎金更有期望。據台灣傳媒報道，長榮海運的員工今年的年終獎金或為月薪的60個月。對於外界有這樣的預測，長榮海運對《TVBS新聞網》的回應是「現在談年終獎金還太早」。



在今年首三季，長榮海運累計稅後盈利為3,044億元（新台幣‧下同），較去年全年的2,390億元為多。

陽明海運員工有望獲派40個月月薪年終獎金

過往公司旺市錄得豐厚利潤，亦願意與員工分享成果。去年長榮海運向員工派發的年終獎金，平均為40個月薪金。在今年3月時，該公司向員工派發了10個月「年中」獎金。隨著公司今年盈利水平，據《中國時報》報道該航運巨企的員工，年終獎金數目可達60個月月薪。

至於其他航運企業的員工年終獎金水平又如何？陽明海運去年年終獎金平均為12個月，再加上1個月固定農曆新年獎金，合共13個月。如加上中秋及端午獎金，有望獲得30個月以上獎金。報道引述業內人士預測，若盈利水平陽明的員工或獲得40個月年終獎金。

此外今年台灣的打工仔，獲發的年終獎金或較去年增加。據人力銀行YES123最新的調查顯示，已確定會發年終獎金的企業中，73.3%受訪企業指出獎金會持平，20.7受訪企業表示會增加，預料減少的受訪企業佔6%。