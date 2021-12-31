長榮海運豪派40個月花紅　傳有員工高調晒命後被記大過　公司否認

農曆年前，民眾最關心的就是「年終」大事，昨（30）日長榮海運送出40個月年終的大禮，讓員工一早就笑著清醒，在網上曬出剛入帳的鉅額獎金，然而晚間就傳出上網炫耀年終的員工遭長榮記過處份，並指出一原因使他「樂極生悲」。



2021年全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運獲利驚人，高層考量公司的確「賺很大」，加上過去不景氣時曾零年終，因此決定今年大手筆發出高額年終，並選在2021年最後一個上班日入帳，讓員工開心跨年，不少人也在收到入帳簡訊後曬出年終金額分享驚喜。

不過30日晚間有知情人士在PTT上留言爆料「這個愛現的人被記大過全公司通知」、「我朋友上網炫耀今年年終超大包，結果被公司記大過，這樣算不算樂極生悲」，讓網友大感錯愕，紛紛追問細節。

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據爆料者說明，長榮是「密薪制」，有守密義務，且公司很注重紀律，因此有高調晒獎金的員工被記大過並全公司通報，主管還召開會議警告「再有類似人等比照辦理」。而被記大過不只影響加薪和明年年終，表現不佳還有可能被開除，在公司「直接變黑人」，未來日子難過，爆料者也搖頭「要炫耀網路上嘴巴講一講就好了，還拍圖」。

至於公司為何能精準抓到炫耀者？他也表示「每個人領的錢會有細微的不同」，所以比對金額就能找到人，有人也讚同指出「千位後面的數字就是密碼」、「有些金額後4碼可追人」。

據《三立新聞》報導，長榮海運發出高額年終後，也提醒員工要考慮社會上其他沒有賺錢的公司的人的心情，「不要太高調」。

長榮海運說，針對網路瘋傳有長榮員工在網路上公布年終獎金照片而被公司記大過一事，長榮海運表示並無此事，昨（30）日所公布的懲處案和年終獎金無關，特此澄清。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】