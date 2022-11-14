重慶螞蟻消費金融獲舜宇等增資105億元人民幣　舜宇將持股6%

阿里（9988）旗下螞蟻集團的重慶螞蟻消費金融，獲包括舜宇（2382）注資合共105億元（人民幣‧下同），其中舜宇注資11.1億元。完成增資後，舜宇將持有重慶螞蟻消費金融擴大後股權6%，並成為對方第4大股權擁有人。



完成增資後註冊資本增至185億元

除卻舜宇外，螞蟻集團﹑杭金數科﹑傳化智聯﹑魚躍醫療﹑博冠科技及重慶農信投資均有認購重慶螞蟻消費金融的股份。

完成增資後，螞蟻對重慶螞蟻消費金融持股維在50%﹑魚躍醫療則維持持股比例為4.99%，至於螞蟻及魚躍以外的其他認購人，則持有重慶螞蟻消費金融的19.55%。螞蟻及魚躍以外的現有股東，持股比例將由45.01%降至19.46%。完成增資後，重慶螞蟻消費金融註冊資本將由80億元增至185億元。

在今年首9個月，重慶螞蟻消費金融錄稅前盈利13.01億元，除稅後淨利潤為11.05億元，扣除非經常性損益的淨利潤為3.86億元。

去年曾計劃以18億元入股6%

今次是舜宇第二度計劃入股重慶螞蟻消費金融，去年12月24日舜宇計劃斥資18億元入股對方，完成後可以持有該消費金融公司6%股權。同時包括中國信達及螞蟻集團等，則對重慶螞蟻消費金融注資202億元。完成增資後，重慶螞蟻消費金融註冊資本將由80億元增至300億元。

可是至今年1月13日，重慶螞蟻消費金融發出通知，知會舜宇由於若干認購人退出股權認購協議，決定暫緩增資。

今年重慶供銷控股有參與增資

至於兩次增資計劃，除卻完成增資後註冊資本不同外，參與增資的投資者組合亦有不同。去年參與認購的投資者分別為螞蟻﹑信達﹑魚躍醫療﹑網易（9999）旗下的博冠科技及國企渝富資本。今年的參與認購投資者，既有螞蟻﹑魚躍及博冠外，亦分別加入了杭州市金融投資集團的杭金數科﹑深圳上市公司傳化智聯，以及重慶供銷控股旗下的重慶農信投資。